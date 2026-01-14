Bărbat căutat pentru omor în Franța, depistat de polițiști într-un mall din Cluj-Napoca

Un tânăr de 23 de ani, căutat de autoritățile din Franța pentru comiterea infracțiunii de omor, a fost depistat într-un mall din Cluj-Napoca. Cazul a ajuns în atenția Serviciului de Investigații Criminale.

Foto: IPJ Cluj - Poliția Română

Miercuri, polițiștii clujeni au desfășurat o acțiune operativă, în urma unor informații potrivit cărora un bărbat căutat de autoritățile din Franța pentru comiterea infracțiunii de omor ar fi fost observat în municipiul Cluj-Napoca.

În acest context, mai multe echipe de polițiști au efectuat verificări în teren, inclusiv oprirea și controlul mijloacelor de transport.

Bărbatul căutat a fost reperat în dimineața zilei de miercuri într-un centru comercial din Cluj-Napoca.

„Acesta a fost recunoscut pe baza semnalmentelor și a fizionomiei.

Cel în cauză, respectiv un tânăr de 23 de ani, a fost condus într-o încăpere a centrului comercial, unde i-a fost efectuat controlul corporal, ulterior fiind transportat la sediul Inspectoratului”, informează miercuri seara IPJ Cluj.

Astfel, în urma consultării bazelor de date ale Poliției Române, s-a stabilit că pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare, de către autoritățile judiciare din Franța, pentru infracțiunea de omor.

„Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj, care a preluat și bunurile găsite asupra persoanei”, informează sursa citată.

Bărbatul urmează să fie condus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru dispunerea măsurilor legale în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare.

