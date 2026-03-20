Liderii UE se grăbesc să introducă o vârstă minimă de la care tinerii au voie să folosească rețelele de socializare

Liderii Uniunii Europene, reuniți joi în summit la Bruxelles, vor să accelereze introducerea unei vârste minime a utilizatorilor pentru acces la platforme de social media precum TikTok și Instagram, scrie vineri dpa, citat de Agepres.ro.

Stabilirea unei vârste minime pentru a avea acces la social media este văzută ca o măsură importantă pentru protejarea minorilor, potrivit concluziilor adoptate la finalul summitului de la Bruxelles.

Conform documentului, respectarea vieții private și competențele naționale trebuie respectate. Statele membre au cerut Comisiei Europene să pună în aplicare Legea privind serviciile digitale (Digital Services Act, DSA) și orientările acesteia în materie de protecție a minorilor.

Eforturile de a aplica din punct de vedere tehnic astfel de praguri de vârstă ar implica inevitabil platformele însele. Cu toate acestea, stabilirea și aplicarea unor astfel de reguli intră exclusiv în sfera de competență a Comisiei Europene.

Contrar unor propuneri discutate în prezent în Germania, statele membre individuale nu ar fi abilitate să impună obligații suplimentare, precum verificarea vârstei utilizatorului, marilor platforme digitale. Astfel de măsuri ar urma să fie decise doar la nivelul UE.

Pe de altă parte, deciziile cu privire la dacă și până la ce vârstă social media ar trebui restricționate în cazul minorilor ar putea rămâne în competențele naționale.

Totodată, la summitul de la Bruxelles, statele UE au reafirmat că sistemele de inteligență artificială care permit crearea de imagini intime neconsensuale sau materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor ar trebui interzise.

Reamintim faptul că, în noiembrie 2025, Parlamentul European a cerut o vârstă de minim 16 ani pentru accesul la rețelele de socializare. Parlamentul European cere această măsură ambițioasă pentru a proteja minorii.

Șefii platformelor de socializare, trași la răspundere dacă nu se conformează

Deputații au sugerat că personalul de conducere de nivel superior ar putea răspunde personal în cazurile de nerespectare gravă și persistentă a dispozițiilor, în special când este vorba de protecția minorilor și de verificarea vârstei.

Măsuri mai ferme din partea Comisiei

Parlamentul solicită inclusiv:

să se interzică cele mai dăunătoare practici care dau dependență și să se dezactiveze în mod implicit alte caracteristici de design care creează dependență pentru minori (precum „ derularea ecranului la nesfârșit ”, „redarea automată”, „glisarea pentru reîncărcare”, recompensele și elementele de stimulare pentru utilizarea continuă și practicile dăunătoare de ludificare);

să se interzică site-urile care nu respectă normele UE;

să se ia măsuri împotriva tehnologiilor persuasive , cum ar fi publicitatea direcționată, marketingul făcut de influenceri, designul care creează dependență, precum și interfețele înșelătoare (dark patterns), în cadrul viitorului Act legislativ cu privire la echitatea digitală;

să se interzică sistemele de recomandare pentru minori care se bazează pe modul de interacționare;

să se aplice normele Regulamentului cu privire la serviciile digitale și în cazul platformelor video online și să se interzică „cutiile de pradă" și alte conținuturi din cadrul jocurilor (inclusiv monedele din aplicații, roțile norocului ori mecanismele de tip „plătești pentru a avansa");

să fie protejați minorii de exploatarea comercială , inclusiv prin interzicera platformelor să ofere stimulente financiare pentru influencerii copii ;

, inclusiv prin interzicera platformelor să ofere stimulente financiare pentru ; să se ia măsuri urgente pentru a reglementa provocările de ordin etic și juridic ridicate de instrumentele care folosesc inteligența artificială generativă, inclusiv deepfake-urile, chatbot-urile de companie, agenții IA și aplicațiile de nuditate bazate pe IA (care generează imagini manipulate ale unor persoane fără consimțământul lor).

