Cifrele dezastrului pentru Fidesz: partidul lui Viktor Orban, la 10% puncte în urma partidului de opoziție Tisza. Datele reale ale sondajelor, ascunse de premierul ungar.

La mai puțin de șase luni înainte de alegerile decisive din Ungaria, opoziția conduce în sondaje. Mai mult, datele reale ale sondajelor au fost ascunse de propriii susținători ai lui Viktor Orban în condițiile în care partidul premierului ungar este la 10% puncte în urma partidului de opoziție Tisza

Cifrele reale ale sondajelor, ascunse de propriii susținători ai lui Viktor Orban: partidul premierului ungar, la 10% puncte în urma opoziției| Foto: Depositphotos.com

După cum semnalează liderul partidului de opoziție TISZA, Péter Magyar, premierul Viktor Orbán ar fi fost ținut în întuneric luni întregi de propria echipă în legătură cu sondajele reale, care arată un avans clar al TISZA, notează Aktual24.ro, care citează publicația independentă Telex.

Cifrele dezastrului pentru Fidesz: partidul lui Viktor Orban, la 10% puncte în urma partidului de opoziție Tisza. Datele reale ale sondajelor, ascunse de premierul ungar.

Potrivit lui Magyar, premierul a aflat adevărul abia săptămâna trecută – și nu de la comunicatorii săi, ci de la ministrul János Lázár, considerat un posibil succesor în Fidesz.

„Orbán a realizat că nu mai poate câștiga alegerile în mod corect”, a declarat Magyar, citând un sondaj intern cu 5.000 de respondenți care indică un decalaj de 10-11 puncte procentuale în favoarea TISZA în rândul alegătorilor activi.

Aceste date contrazic flagrant cifrele oficiale prezentate lui Orbán de cercul său apropiat, care ar fi filtrat constant rezultatele negative pentru a evita demoralizarea conducerii, arată sursa citată.

Telex a relatat anterior că echipa de comunicare a Fidesz, coordonată de Antal Rogán, ar fi prezentat doar datele favorabile, în timp ce institute independente precum Medián sau Republikon arată constant TISZA în față cu 8-15 puncte.

Reacția oficială a guvernului lipsește, dar atacurile la adresa lui Magyar s-au intensificat: de la acuzații de spionaj la campanii anti-Ucraina menite să deturneze atenția.

János Lázár, ministrul Construcțiilor și Dezvoltării, care i-ar fi dezvăluit lui Orbán realitatea sondajelor, este văzut ca un „plan B” al partidului. Acesta a început să organizeze forumuri publice și să critice subtil direcția actuală, ceea ce alimentează speculațiile despre o tranziție internă.

Peter Magyar conduce în sondaje la mai puțin de șase luni înainte de alegerile prevăzute să aibă loc în aprilie, devansându-l pe Viktor Orban, la putere de 15 ani.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: