Sudul Europei devastat de ciclonul Harry: orașe măturate de ape

Sudul Europei a fost lovit din plin de ciclonul Harry, care a devastat orașele din Grecia, Italia și Spania.

Sudul Europei a fost lovit din plin de ciclonul Harry, care a devastat orașele din Grecia, Italia și Spania.

Seria de furtuni care s-a abătut asupra sudului Italiei de mai multe zile a provocat haos și pagube însemnate.

Fenomenele meteo extreme au continuat și miercuri, afectând Sicilia, Sardinia și Calabria, care au fost lovite sever de „ciclonul Harry”.

„Arată ca un câmp de război'', a spus Danilo Lo Giudice, primar al Santa Teresa di Riva, comentând devastarea provocată de vrema extremă în orașul învecinat Messina, informează agenția ANSA, citată de Agerpres.ro

Printre alte pagube, furtunile au cauzat formarea unei doline uriașe pe șoseaua de coastă a orașului.

Sursa X - Agronaut: Un ciclon mediteranean puternic, „Harry”, a lovit Sicilia. Viteza vântului a atins 100–120 km/h, iar înălțimea valurilor a ajuns la 8–9 metri (în unele locuri au fost înregistrate înălțimi de până la 10 metri)



Zeci de familii au fost evacuate în Catania, acolo unde marea, lovită de vânturi violente, a invadat zona de coastă a orașului. Insulele Eoliene s-au confruntat de asemenea, în timpul nopții, cu valuri de furtună care au invadat porturile, drumurile și locuințele.

Fermierii italieni au raportat de asemenea pagube uriașe la recolte și structuri agricole precum sere.

Morți și pagube însemnate în Grecia

Două persoane au murit miercuri în Grecia după ce ploile torențiale au inundat locuințe și sedii de firme din Atena și alte părți ale țării, au anunțat autoritățile, potrivit Reuters.

O femeie a decedat după ce a fost lovită de o mașină luată de ape în urma viiturilor produse în suburbia Glyfada, sudul Atenei, a declarat pentru Reuters un oficial al departamentului de pompieri.

Insula Ortigia (Sicilia- Italia) lovită de ciclonul Harry sursa X Manu_Ela

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, un ofițer al gărzii de coastă a fost luat de apele agitate ale mării într-un port din Peloponez, sudul Greciei.

„A căzut în mare în timp ce încerca să lege o barcă de mici dimensiuni în port”, a spus un oficial al gărzii de coastă.

Brigada de pompieri a primit sute de solicitări pentru a pompa apa din clădirile inundate din Atena. Potrivit prognozelor, furtuna este așteptată să se deplaseze joi spre estul țării.

De asemenea, în Catalonia, valuri de 6 metri înălţime au lovit zonele de coastă, în timp ce ploile torențiale au inundat părți din oraşul Girona.

