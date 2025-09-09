Cutremur de 5,3 grade în Grecia. Seismul a fost resimțit puternic și în capitala Atena.

Un cutremur de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs în insula Evia din Grecia și a fost resimțit puternic și în capitală.

Un cutremur de 5,3 grade pe scara Richater a avut loc în largul insulei Evia din Grecia | Foto: depositphotos.com

Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs în largul insulei grecești Evia în noaptea de luni spre marți și a fost resimțit puternic la Atena, a anunțat Institutul de Geodinamică al Observatorului Național din Atena, transmite marți AFP, citat de Agerpres.ro.





Epicentul cutremurului, care a avut loc la ora locală 00.30 (21.30 GMT), a fost localizat pe mare, la 45 km nord-est de capitala Greciei și la 4 km în largul stațiunii de coastă Nea Styra, în sud-vestul insulei Evia, a doua ca mărime din Grecia, potrivit aceleiași surse.



Până în prezent, nu au fost raportate victime sau pagube, potrivit presei grecești.

Milioane de locuitori au simțit cutremurul din Grecia

Atena și zona sa metropolitană au o populație de aproximativ 3 milioane de locuitori.



Pe canalul public de televiziune ERT, primarul orașului Marathon, Stergios Tsirkas, aflat în apropierea epicentrului, a dat asigurări: „Cutremurul a fost foarte intens” și a adăugat că „până în prezent nu au fost raportate pagube”.



În luna mai, un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a avut loc în largul coastei insulei grecești Creta și a fost resimțit până în Egipt și în capitala Greciei.



Regiunea insulei Santorini din Marea Egee, o destinație turistică populară în Grecia, a înregistrat o activitate seismică excepțională în ianuarie și februarie, cu mii de trepidații care au forțat câteva mii de locuitori să-și părăsească locuințele.



Situată pe mai multe falii geologice din sud-estul Mediteranei, Grecia este afectată în mod regulat de cutremure.



Ultimul cutremur mortal din arhipelag a avut loc în octombrie 2020 pe insula Samos, în Marea Egee, între Grecia și Turcia. Cu magnitudinea de 7,0 grade pe scara Richter, a ucis două persoane pe Samos și peste 100 în orașul portuar turcesc Izmir.

