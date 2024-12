Replică virală a unui jurnalist pentru Trump: „Cerem și noi înapoi New Amsterdam (New York), Haarlem (Harlem), Breukelen (Brooklyn)”

Replică virală a unui jurnalist olandez după ce Donald Trump a anunțat că va face tot ce îi este în putință pentru ca Groenlanda să ajungă în proprietatea SUA.

Statele Unite ale Americii consideră că deținerea și controlul Groenlandei sunt o necesitate absolută, spune Trump.| Donald J. Trump- Facebook

„Acum, după ce Donald Trump a deschis Cutia Pandorei, noi, olandezii, putem cere, pe bună dreptate, să ni se restituie New Amsterdam, cunoscut și sub numele de «New York». Trump Tower ar fi un «stadhuis» (sediu de primărie) foarte frumos. New Amsterdam acoperă partea de sud a Manhattan-ului. În plus, solicităm returnarea exclavelor olandeze Haarlem (Harlem), Breukelen (Brooklyn) și Vlissingen (Flushing)”, a scris Hans de Vreij pe X.

Guvernul Groenlandei a anunțat luni că „nu este de vânzare”, după ce președintele ales al SUA, Donald Trump, a sugerat Washingtonului să cumpere insula, relatează DW.

„Groenlanda este a noastră. Nu suntem de vânzare și nu vom fi niciodată de vânzare”, a declarat prim-ministrul Groenlandei, Mute Egede, într-un comunicat.

Într-o declarație de duminică în care a anunțat noul ambasador al Washingtonului în Danemarca, Trump a spus: „în scopul securității naționale și al libertății în întreaga lume, Statele Unite ale Americii considera că deținerea și controlul Groenlandei sunt o necesitate absolută”.

