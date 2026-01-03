Trump: SUA vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră din Venezuela. Ce urmează pentru Nicolas Maduro?

Trump susține că SUA vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră din Venezuela. În același timp, vicepreședintele american JD Vance declară că traficul de droguri trebuie să înceteze, iar „petrolul furat trebuie returnat Statelor Unite”.

Trump: SUA vor fi „foarte puternic implicate" în industria petrolieră din Venezuela

O operațiune militară a Statelor Unite în noaptea de vineri spre sâmbătă, care a implicat un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere și forțe speciale de elită, a dus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și evacuarea acestuia din țară pe cale aeriană.

Statele Unite vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră din Venezuela în urma operațiunii de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump pentru Fox News, conform Reuters, transmite Agerpres.ro

Trump: SUA vor fi „foarte puternic implicate” în industria petrolieră din Venezuela. Ce urmează pentru Nicolas Maduro?

„Avem cele mai tari companii petroliere din lume, cele mai mari, cele mai importante, și vom fi foarte implicați (în acest proces - n.red.)”, a spus Trump.

Anterior, Donald Trump anunța că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, se află în drum spre New York, unde sunt inculpați.

Cei doi ar fi fost scoși din Venezuela și duși pe navă cu un elicopter.

În interviul pentru Fox News, Trump a mai declarat că, în urmă cu o săptămână, i-a cerut lui Maduro să se predea.

„Am vorbit personal cu el, dar i-am spus: trebuie să renunți, trebuie să te predai”, a afirmat Trump, precizând că Maduro a refuzat.

Anterior sâmbătă, vicepreședintele american JD Vance a declarat că Venezuela a ignorat mai multe oferte din partea Statelor Unite pentru a ajunge la un acord.

Donald Trump i-a oferit lui Nicolas Maduro „mai multe căi de ieșire”, dar „a fost foarte clar de-a lungul acestui proces: traficul de droguri trebuie să înceteze, iar petrolul furat trebuie returnat Statelor Unite”, a scris Vance pe rețeaua X.

Sâmbătă dimineață, Trump a confirmat atacul asupra Venezuelei. În discuția cu Fox News, Trump a spus că forțele americane erau, de asemenea, pregătite pentru un al doilea atac.

Maduro, acuzat de infracțiuni legate de traficul de droguri și arme

Potrivit procurorului general american Pam Bondi, Maduro și soția sa au fost inculpați la New York. Aceștia sunt acuzați de infracțiuni legate de traficul de droguri, a scris ea pe platforma X.

Mai exact, Maduro este acuzat de „conspirație narcoteroristă” și „conspirație pentru importul de cocaină”. De asemenea, el este acuzat că deține mitraliere și explozibili.

În interviul pentru Fox News, Donald Trump a mai afirmat că Statele Unite nu vor permite niciunei personalități din regimul venezuelean să-i succeadă la putere lui Nicolas Maduro.

„Nu ne putem asuma riscul de a permite altcuiva să-i ia locul și să-i continue calea”, a declarat el.

Nicolas Maduro va fi judecat în SUA.

Trump a acuzat Venezuela că inundă SUA cu droguri, iar administrația sa bombardează de luni de zile nave provenite din America de Sud despre care susține că transportau droguri. Administrația Trump îl acuză de mult timp pe Nicolas Maduro de conducerea unui „narco-stat”, de fraudarea alegerilor din 2024 și de implicare în traficul internațional de droguri.

La rândul său, Maduro a respins constant aceste acuzații, afirmând că Statele Unite urmăresc să preia controlul asupra rezervelor de petrol ale Venezuelei, cele mai mari din lume, potrivit sursei citate.

Context regional tensionat

Intervenția directă a SUA este cea mai amplă acțiune militară americană în America Latină de la invazia Panama din 1989, când Washingtonul l-a înlăturat pe Manuel Noriega, pe baza unor acuzații similare cu cele aduse lui Maduro.

Deși mai multe guverne din regiune se opun regimului Maduro, o acțiune militară directă a SUA reaprinde amintiri dureroase și este, în general, privită cu ostilitate în America Latină.

Opoziția venezueleană, condusă de Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, a declarat că nu are, deocamdată, un comentariu oficial privind evenimentele.

Rămâne neclar în baza cărei autorități legale au fost desfășurate ultimele lovituri americane, în condițiile în care experți în drept internațional au pus deja sub semnul întrebării legalitatea unor operațiuni similare anterioare ale SUA în regiune.

