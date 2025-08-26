Donald Trump: „Mulți americani și-ar dori să aibă un dictator”. Ce lege a schimbat președintele SUA?

Donal Trump, președintele SUA, este de părere că mulți americani și-ar dori să aibă un dictator la putere.

Președintele SUA, Donald Trump, este de părere că mulți americani ar prefera un dictator |Foto: Depositphotos.com

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni că mulți americani „ar dori să aibă un dictator”, în cursul unei conferințe de presă improvizate și îndelungi în Biroul Oval, consacrată problemelor de securitate și acuzațiilor aduse oponenților săi, notează AFP, citat de Agerpres.ro.

Trump se laudă singur

„Mulți oameni spun «poate ne-ar plăcea să avem un dictator». Nu-mi plac dictatorii. Nu sunt dictator. Sunt un om cu mult bun simț și inteligent”, a spus președintele american, acuzat de adversarii săi de autoritarism în ceea ce privește politicile sale de imigrație și securitate.



„Trimiți armata și, în loc să te felicite, te acuză că ai luat cu asalt republica', a declarat el, referindu-se la decizia sa de a trimite Garda Națională pe străzile din Washington pentru operațiuni de menținere a ordinii publice.



Donald Trump a semnat în fața jurnaliștilor un ordin executiv care pedepsește pe oricine arde drapelul american, în ciuda unei decizii din 1989 a Curții Supreme care a stabilit că un astfel de act intră sub incidența libertății de exprimare, un drept fundamental protejat de Constituție.

1 an de închisoare pentru oricine arde steagul SUA

„Dacă arzi un steag, primești un an de închisoare, fără eliberare anticipată”, a spus Trump.



Republicanul de 79 de ani, care a vorbit timp de 80 de minute pe o gamă largă de subiecte, cu multe divagații, a indicat, de asemenea, că intenționează să redenumească Departamentul Apărării în „Departamentul de Război”.



Președintele republican i-a atacat, de asemenea, pe adversarii politici, în special pe cei menționați uneori drept candidați democrați la alegerile prezidențiale din 2028.

Trump se ia de adversarii politici

În special, despre guvernatorul democrat al statului Illinois, JB Pritzker, a spus că este un „leneș” și a adăugat că ar trebui „să facă mai mult sport”, referindu-se la corpolența sa.



Donald Trump i-a criticat, de asemenea, pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și pe guvernatorul Marylandului, Wes Moore, care l-au batjocorit recent pe rețelele sociale. El a spus despre Partidul Democrat: „Toți potențialii lor candidați fac o treabă proastă”.



Președintele american nu l-a cruțat nici pe predecesorul său democrat, Joe Biden, pe care l-a numit un „idiot”.



El a reiterat că orașul Chicago, în statul Illinois, ar putea fi următoarea țintă a operațiunilor sale de menținere a ordinii implicând armata, după capitala Washington.



Pe de altă parte, capitala federală va fi „impecabilă” pentru a găzdui Cupa Mondială de Fotbal vara viitoare, a declarat Donald Trump.



El a profitat de ocazie pentru a arăta trofeul competiției, adus de șeful FIFA, Gianni Infantino, și care tronează în prezent în Biroul Oval, printre alte ornamente aurite.



„Este un trofeu din aur masiv. Știu cum să facă să arate bine!”, a glumit președintele miliardar, cunoscut pentru gustul său pentru luxul ostentativ.



Donald Trump, într-o altă digresiune, a menționat și problemele cauzate de crapul asiatic, o specie de pește invazivă, pentru ecosistemul Marilor Lacuri (nord).



El a vorbit despre un „pește destul de violent care provine din China, crapul chinezesc. (...) Sar în bărci, sar peste tot”, a spus președintele american, menționând că rezolvarea acestei probleme ar fi „teribil de costisitoare”.



Nord-estul statului Illinois, unde se află Chicago, se învecinează cu unul dintre Marile Lacuri, Lacul Michigan.



„Până nu primesc o cerere de la acest tip (guvernatorul statului Illinois), nu voi face nimic”, a declarat republicanul, care a amenințat în repetate rânduri că va pune sub semnul întrebării anumite mecanisme federale de ajutor pentru statele democrate

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: