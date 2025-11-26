Externe
Incendiu devastator în Hong Kong: Complex rezidențial cu mii de apartamente, în flăcări. Mai multe persoane au murit.
Un incendiu de proporții a cuprins un complex rezidențial din nordul Hong Kongului, iar mai multe persoane au murit.
Cel puțin patru persoane au murit într-un incendiu izbucnit miercuri la schelele de bambus ale unui complex rezidențial din Hong Kong, a declarat guvernul local pentru AFP, citată de Agerpres.ro
„Patru persoane au murit” și „două sunt în stare critică”, a precizat un reprezentant al departamentului de servicii de informații al guvernului din acest teritoriu chinez.
Printre morți se numără și un pompier, potrivit presei locale.
Pompierii au fost mobilizați miercuri după un apel care a raportat un incendiu în districtul Tai Po din nordul Hong Kongului.
Imaginile difuzate de presa locală au arătat nori groși de fum ridicându-se de pe schelele mai multor turnuri.
Autoritățile au închis secțiuni ale unei autostrăzi din apropiere, în timp ce pompierii continuau să lupte cu incendiul.
Cel puțin un bărbat și o femeie au fost transportați de urgență la spital, inconștienți și cu arsuri grave, potrivit poliției, care a fost alertată de locuitori blocați.
Luna trecută, un incendiu la schela unei clădiri din cartierul central de afaceri din Hong Kong a rănit patru persoane
Foto: Depositphotos.com
