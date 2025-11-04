Muncitorul român blocat 11 ore sub dărâmăturile Torre dei Conti a murit la spital, în urma unei operațiuni dramatice de salvare

Românul prins sub dărâmături după prăbușirea parțială a unui turn medieval din centrul Romei a fost scos după un efort de salvare care a durat mai bine de 11 ore, însă a murit la spital.

Prăbușirea parțială a unei secțiuni din Torre dei Conti, lângă Forumul Imperial din Roma, Italia, 3 noiembrie 2025.|Foto: EPA/MAURIZIO BRAMBATTI – Agerpres

Mai mulți cetățeni români au fost afectați de prăbușirea unui turn medieval aflat în renovare, situat în centrul Romei, lângă Colosseum.

CITEȘTE ȘI:

Muncitori răniți în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval lângă Colosseumul din Roma

Unul dintre ei a fost rănit ușor, fiind transportat la spital în urma incidentului produs luni. Cel de-al doilea, un bărbat de 66 de ani, a fost extras de sub dărâmături de salvatorii italieni după 11 ore, dar a murit la spital, transmite BBC.

Muncitorul român blocat 11 ore sub dărâmăturile Torre dei Conti a murit la spital, în urma unei operațiuni dramatice de salvare

Octav Stroici a fost scos de sub dărâmături la ora locală 23:00, la aproape douăsprezece ore după ce o secțiune din Torre dei Conti, situată la marginea celebrului Forum Roman și în apropierea Colosseumului, s-a prăbușit și l-a blocat sub dărâmături.

Inima i s-a oprit în ambulanță, iar medicii de la spitalul la care a fost dus de urgență nu au putut să-l salveze.

Ministerul român de Externe a declarat că Stroici era cetățean român, la fel ca și un alt muncitor dintre cei trei scoși din dărâmături.

Stroici participa la lucrările de conservare de la turnul medieval care face parte din Forumul Roman, unul dintre cele mai aglomerate obiective turistice ale orașului. Această clădire era goală și abandonată de mulți ani.

Procuratura din Roma a deschis o anchetă în legătură cu incidentul.

Aproximativ 140 de pompieri au participat la operațiunea de salvare.

„Gândurile și simpatia mea profundă se îndreaptă către persoana care luptă în prezent pentru viața sa sub dărâmături și către familia sa, pentru care sper sincer că această tragedie va avea un deznodământ pozitiv”, a scris premierul italian Giorgia Meloni pe X înainte de finalizarea operațiunii de salvare.

Torre dei Conti, prăbușit parțial

Torre dei Conti, cu o înălțime de 29 de metri, se află în apropierea unuia dintre punctele turistice de atracție ale Orașului Etern. Este situat la jumătatea străzii Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia, în centrul orașului, la Colosseum.

Turnul a găzduit în trecut birouri ale primăriei, dar spațiul nu a mai fost folosit din 2006, fiind în lucru ca parte a unui proiect de renovare de patru ani care urma să se încheie anul viitor, potrivit autorităților orașului Roma.

Clădirea a fost ridicată de Papa Inocențiu al III-lea pentru familia sa la începutul secolului al XIII-lea și era inițial de două ori mai înaltă, dar a fost redusă la scară mică după daunele provocate de cutremurele din secolele al XIV-lea și al XVII-lea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: