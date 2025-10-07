Uniunea Europeană vrea să limiteze libertatea de circulație a diplomaților ruși în statele membre UE

Uniunea Europeană se pregătește să limiteze libertatea de mișcare pentru diplomații ruși care vor să circule în țările mebre UE.

Uniunea Europeană (UE) pregătește noi sancțiuni pentru Rusia | Foto: depositphotos.com

Țările Uniunii Europene se îndreaptă spre limitarea libertății de mișcare a diplomaților ruși în interiorul blocului comunitar, dar niciun acord oficial nu a fost convenit deocamdată, au declarat marți diplomați europeni pentru Reuters, citat de Agerpres.ro.

Conform sursei citate, măsura, propusă de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), ar forța diplomații ruși staționați într-un stat membru să notifice alt stat membru în cazul în care doresc să călătorească acolo.

Țările membre ar avea astfel opțiunea de a le interzice diplomaților ruși intrarea pe teritoriile lor.

Diplomați europeni au afirmat că propunerea este susținută pe scară largă, dar la reuniunea de miercuri a COREPER (Comitetul Reprezentanților Permanenți ai țărilor membre UE) va fi mai clar dacă se ajunge la un acord în această privință.

Noi sancțiuni pentru Rusia

Statele membre UE încă negociază al 19-lea set de sancțiuni împotriva Moscovei, care ar include o interdicție pentru un an aplicată importurilor europene de gaz natural lichefiat rusesc.

Kremlinul a promis marți că Rusia va formula un răspuns adecvat la intenția UE de a limita libertatea de circulație a diplomaților ruși în interiorul blocului comunitar.

De la începerea invaziei ruse în Ucraina, Uniunea Europeană a impus Rusiei sancțiuni individuale și economice, precum și măsuri diplomatice și restricții în materie de vize. Au fost impuse sancțiuni și în legătură cu încălcări ale drepturilor omului și cu amenințări hibride.

Măsurile au fost concepute astfel încât să slăbească baza economică a Rusiei, lipsind această țară de tehnologii și piețe critice și reducând în mod semnificativ capacitatea sa de a purta războaie.

Pe 18 iulie, Uniunea Europeană a adoptat al 18-lea set de sancțiuni contra Moscovei. Acestea cuprind reducerea plafonului prețului petrolului la 47,6 dolari/baril, interzicerea accesului în port pentru mai multe nave din „flota fantomă” a președintelui rus Vladimir Putin și interzicerea tranzacțiilor legate de Nord Stream 1 și 2. De asemenea, au fost adoptate sancțiuni împotriva a 14 persoane fizice și 41 de entități.

Foto: depositphotos.com

