Trump trimite 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago

Casa Albă anunță trimiterea a 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago.

Trump trimite sute de membri ai Gărzii Naționale la Chicago|Foto: Depositphotos.com

Președintele american Donald Trump a semnat sâmbătă un ordin executiv pentru a trimite 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago, într-un moment în care un judecător federal a blocat un ordin similar pentru Portland, două orașe democrate vizate de președintele american, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

„Președintele Trump a autorizat ca 300 de membri ai Gărzii Naționale să protejeze agenții și bunurile federale” în Chicago, a declarat purtătoarea sa de cuvânt Abigail Jackson.

Trump trimite 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago

Anunțul a fost aspru criticat de senatorul democrat din Illinois, Dick Durbin, care l-a numit complet nejustificat și a spus că „președintele nu încearcă să combată criminalitatea, ci să răspândească frica”.

Donald Trump a făcut din lupta contra imigrației clandestine o prioritate absolută, evocând o „invadare” a SUA de către „criminali veniți din străinătate” și comunicând mult asupra expulzărilor, ICE (poliția imigrației) fiind unul dintre instrumentele principale în acest sens.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: