Președintele american a declarat că nu va permite ca un oraș american să fie „invadat și cucerit de inamici străini", referindu-se la ciocnirile dintre poliție și manifestanții împotriva politicii sale privind migrația.

Donald Trump a escaladat tensiunile din Los Angeles prin trimiterea unui contingent militar masiv pentru a contracara protestele împotriva operațiunilor de expulzare a imigranților.

Președintele a trimis 700 de „Marines” - corp de elită folosit în mod normal în misiuni externe - alături de aproximativ 4.000 de rezerviști ai Gărzii Naționale.

În timpul unui discurs la o bază militară, Trump a descris Los Angeles drept un oraș „invadat de animale și inamici străini", notează Daily Mail. De asemenea, Trump a extins retorica către Europa, avertizând că imigrația „scăpată de sub control" duce la „haos și dezordine" pe continent.

Protestele s-au extins rapid în toată țara, cu demonstrații în New York, Chicago, Atlanta, Omaha și Seattle. Mii de oameni au ieșit în străzi pentru a denunța raidurile ICE, purtând mesaje precum „ICE out of New York" și scandând împotriva deportărilor, conform The Guardian.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a ripostat dur, cerând în justiție blocarea desfășurării militare. „Desfășurarea pe străzi de luptători antrenați pentru război este fără precedent și amenință însăși fundamentul democrației noastre", a declarat Newsom, acuzându-l pe Trump că „se comportă ca un tiran".

Casa Albă prezintă acum lupta împotriva imigrației ilegale ca pe o chestiune de „civilizație", iar vicepreședintele J.D. Vance a atacat deja virulent țările europene la Conferința de Securitate de la München. Administrația a susținut public și grupări de extremă dreapta din Europa, inclusiv Marine Le Pen și partidul german AfD.

Autoritățile locale din Los Angeles susțin că situația este sub control, iar violențele au rămas limitate, în ciuda imaginilor spectaculoase cu mașini incendiate.

