Atac masiv al Rusiei în regiunea Dnipropetrovsk. Zelenski: Moscova a mobilizat „până la 100.000” de militari.

Rusia a lansat în cursul nopții de vineri spre sâmbătă un atac „masiv” asupra regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, unde Kievul a recunoscut un avans al armatei ruse. Între timp, rușii mobilizează forțe semnificative în apropiere de Pokrovsk, un centru logistic cheie pentru armata ucraineană.

Regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie au fost vizate de un atac susținut al Moscovei în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Rusia a lansat în cursul nopții de vineri spre sâmbătă un atac „masiv” asupra regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, unde Kievul a recunoscut pentru prima dată în această săptămână un avans al armatei ruse, a raportat guvernatorul regional, Serghii Lîsak, notează AFP, citată de Agerpres.ro

„Sunt explozii. Atacurile au avut loc în Dnipro și Pavlograd”, două orașe importante din această regiune central-estică, a declarat pe Telegram guvernatorul, îndemnând locuitorii să rămână la adăpost.

Forțele aeriene ucrainene avertizaseră anterior că o rachetă de croazieră se îndrepta spre zonă.

Mai la sud, guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a raportat, de asemenea, explozii și a postat pe Telegram o fotografie a unei case în flăcări în capitala regională, precum și pene de curent.

„Rușii au lovit orașul cu cel puțin trei drone”, a precizat el.

Marți, Ucraina a recunoscut pentru prima dată că soldații ruși au intrat în regiunea sa Dnipropetrovsk, unde Moscova revendicase avansuri încă din iulie.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Kremlinul cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care continuă să le controleze parțial, în special regiunea Donețk, ca o condiție prealabilă pentru încetarea ostilităților. Kievul respinge această idee.

Zelenski: Moscova mobilizează „până la 100.000” de militari spre Pokrovsk

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat, vineri, că Rusia a mobilizat „până la 100.000” de militari lângă orașul Pokrovsk, un centru logistic cheie pentru armata ucraineană din estul țării.

Situația din zona Pokrovsk „este extrem de îngrijorătoare astăzi”, deoarece Rusia a desfășurat „până la 100.000 de soldați acolo”, a declarat Zelenski pentru presă.

În orice caz, armata rusă „pregătește acțiuni ofensive”, a adăugat el.

Acest oraș, cu o populație de circa 60.000 de locuitori înainte de război, este un important centru logistic pentru forțele ucrainene, situat la intersecția mai multor drumuri din regiune.

Trupele ruse se apropie de luni de zile de Pokrovsk din trei direcții și se află acum la mai puțin de cinci kilometri distanță.

Armata rusă avansează lent în estul Ucrainei de mai bine de doi ani, însă avansul pe teren s-a accelerat recent. Ea a pătruns în regiunea Dnipropetrovsk (centru-est) pentru prima dată de la începutul invaziei în Ucraina, în februarie 2022.

