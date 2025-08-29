Rusia are acces la sistemul sateliților Starlink și îi folosește în scop militar?

Două incidente în apele teritoriale ale României ridică o suspiciune rezonabilă: după summit-ul din Alaska, Rusia ar fi primit acces la sateliții Starlink.

Incident major la gurile Dunării: Rusia a folosit o dronă martimă pentru a ataca o navă ucraineană, omorând un membru al echipajului și rănind mai multe persoane, potrivit Kyiv Independent. Atacul a fost localizat în proximitatea apelor românești.

Incidentul este cu atât mai îngrijorător cu cât drona rusească a urcat „cel puțin 25 km pe Dunăre”, potrivit Institute for the Study of War (ISW).

„Incidentul de azi seamănă IZBITOR cu anihilarea cargoului ucrainean care a urcat Dunărea pe la Sulina și a fost lovit de o drona rusească EXACT când a ieșit din apele teritoriale ale României”, spune profesorul de relații internaționale Radu Carp.

Radu Carp, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității București, lansează o ipoteză îngrijorătoare: Rusia ar fi obținut acces la sateliții Stalink în urma negocierilor dintre Putin și Trump în cadrul Summitului din Alaska.

După cum notează profesorul Radu Carp, incidentul de joi, care a implicat drona maritimă rusească Murena S-300, ridică o serie de întrebări la care nu avem, deocamdată, răspuns.

Ministerul rus al Apărării a anunțat recent că o navă fără pilot de mare viteză a Forțelor Armate Ruse a scufundat nava de cercetare medie ucraineană Simferopol, la gura de vărsare a Dunării.

„În timpul atacului, drona maritimă a lovit cu succes ținta, care s-a scufundat în urma impactului”, se arată într-un comunicat de presă al ministerului rus al apărării, citat de DefenseRomania.ro

De la administrația Biden la Trump și accesul la Starlink

Drona maritimă rusească Murena S-300 este dotată, din fabricație, cu un sistem de recepție Starlink. În timp ce Ucraina are acces la Starlink, potrivit datelor oficiale, Federația Rusă nu are acces la acest tip de sateliți.

Însă, summitul Trump – Putin din Alaska pare să fi soluționat acest aspect în favoarea rușilor.

„Rușii au făcut orice ca sa capete acces la Starlink. Au mers până acolo încât au dat dispoziții să captureze orice laptop folosit de forțele ucrainene, să introducă deliberat malware și să le înapoieze odată cu prizonierii returnați. Nu au reușit!

Au încercat să cumpere prin intermediari din Orientul Mijlociu. Au incercat să obțină acces din Polonia.

În mai 2024, Administrația Biden a stabilit ca obiectiv prioritar ca Federatia Rusă să nu aibă acces la Starlink.

Totuși, în octombrie 2024 ucrainenii au doborât o dronă Shahed care includea antena de recepție Starlink EXACT ca cea de pe Murena S-300.

De când a început Administratia Trump, nu mai avem deloc date despre folosirea Starlink de către ruși.

Ceea ce mă miră la modul absolut este că incidentul de azi seamănă IZBITOR cu anihilarea cargoului ucrainean care a urcat Dunărea pe la Sulina și a fost lovit de o drona rusească EXACT când a ieșit din apele teritoriale ale României”, notează profesorul Radu Carp într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, unde semnalează că incidentul este cu atât mai îngrijorător cu cât două drone rusești – o dronă Shahed și o dronă Murena, lovesc cu precizie maximă nave ucrainene, la interval de cateva zile, în aceeași zonă, adică în promixitatea apelor române.

„Puteau face așa ceva fără acces la Starlink?”, întreabă Radu Carp în mesajul citat. Iar dacă rușii au obținut acces la sateliții Starlink, atunci cum l-au căpătat?

„Pentru a răspunde la întrebare, fac doar două observații: ambele incidente au avut loc după 15 august, data summit-ului din Alaska. Știm ca SUA a interzis accesul Five Eyes la minuta discutilor ruso - americane din 15 august.

Ipoteza: nu cumva a existat o înțelegere la nivel înalt privind «liberalizarea» accesului la Starlink?”, semnalează profesorul Radu Carp în mesajul citat.

Ucraina folosea nava Simferopol, atacată de ruși, pentru a monitoriza operațiunile Moscovei în Marea Neagră. Federația Rusă a folosit o dronă martimă pentru a lovi nava ucraineană de cercetare la gurile Dunării.

