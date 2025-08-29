Ambasadorul Rusiei, convocat la Ministerul român de Externe după atacurile țării sale asupra Ucrainei.

Vladimir Lipaev, Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat Ministerul român de Externe în contextul recentelor atacuri ale forțelor ruse în Ucraina.

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe | Foto: Inquam Photos / Saul Pop

Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul român de Externe privind recentele atacuri executate de forțele ruse asupra Ucrainei, a informat vineri MAE.





România condamnă crimele de război comise de forțele ruse în Ucraina

„Din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se comunica protestul ferm al părții române în legătură cu atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27 spre 28 august, soldate cu numeroase victime civile și pagube materiale”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe.



Conform sursei citate, „partea română a condamnat aceste atacuri, care reprezintă crime de război și care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federația Rusă a principiilor dreptului internațional și a obligațiilor sale internaționale”.

„De asemenea, partea română a deplâns faptul că în cursul atacurilor a fost afectat sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev, precum și sediul Institutului Cultural al Marii Britanii la Kiev (British Council)”, a precizat ministerul român.

În același timp, arată MAE, partea română a condamnat atacurile repetate ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniței cu România, subliniind caracterul iresponsabil al acestor atacuri și implicațiile lor grave asupra securității naționale.

