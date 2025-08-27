Economia Rusiei, măcinată de războiul cu Ucraina. Jurnalist rus: „Deja se destramă.”

La mai bine de trei ani și jumătate de la declanșarea războiului din Ucraina, economia Rusiei se confruntă cu dificultăți majore din cauza viziunilor imperialiste ale lui Vladimir Putin.

Jurnalistul rus afirmă că economia Rusiei este „la limită” din cauza războiului cu Ucraina | Foto: Depositphotos.com

Acest fapt este susținut chiar de către un jurnalist rus, tot cu viziuni imperialiste.

CITEȘTE ȘI:

După cum semnalează Maxim Kalașnikov, cunoscutul jurnalist rus, citat într-o postare pe Facebook de Octavian Bocicariu, economia Rusiei este „la limită”, din cauza războiului cu Ucraina.

„Economia Rusiei este la limită din cauza războiului în desfășurare. Desigur, Dughin și Medinski pot bolborosi despre faptul că sunt gata să lupte încă 10 sau 20 de ani, dar asta e o prostie pură. Nu avem atât de mult timp (…) Aud și afirmațiile delirante că în curând vom începe un război cu Europa, că vom începe o nouă cursă a înarmării nucleare și vom cheltui 90 de trilioane de ruble pentru modernizarea arsenalului. Nu există nicio șansă pentru asta. Economia noastră nu s-a prăbușit încă complet, dar deja se destramă. Blitzkrieg-ul eșuat a dus la pierderea Federației Ruse de 1,2 trilioane de dolari (aproape 100 de trilioane de ruble) necesari pentru dezvoltare, iar războiul continuă să devoreze resurse. Zeci de trilioane vor fi în continuare necesare doar pentru a repara distrugerile din regiunile anexate”, a afirmat Maxim Kalașnikov.

Jurnalist rus: Țara noastră se confruntă cu o tulburare politică furtunoasă

Conform acestuia, foarte curând, Rusia se va confurnta cu modul de finanțare a serviciilor de securitate și a aparatului de stat și mai afirmă că că va trebui analizat și modul de evitare a întârzierilor pentru plata pensiilor.

„Federația Rusă se confruntă cu o tulburare politică furtunoasă. Din punct de vedere economic, situația este aceeași ca în URSS în 1985, în ajunul «perestroikăi», în timp ce din punct de vedere politic seamănă cu februarie 1917, când regimul țarist s-a prăbușit”, a mai scris Kalașnikov.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: