Zelenski a fost refuzat pentru al doilea an la rând de Academia Americană de Film în încercarea sa de a ține un discurs la premiile Oscar

Academia de film americană (AMPAS), care organizează gala de decernare a premiilor Oscar, a respins cererea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a susţine un discurs în timpul transmisiunii ceremoniei.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei/ Foto: captură ecran video Володимир Зеленський - Facebook

Academia de film americană (AMPAS), care organizează gala de decernare a premiilor Oscar, a respins cererea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a susţine un discurs în timpul transmisiunii televizate a acestei ceremonii, informează site-ul revistei Variety.

Anul trecut, preşedintele Zelenski a fost primit cu braţele deschise de mai multe gale de premiere, festivaluri de film şi chiar de Bursa de la New York. Însă atunci când vine vorba despre obţinerea unui timp de antenă în cadrul celei mai râvnite transmisiuni televizate - gala premiilor Oscar -, liderul ucrainean a fost întâmpinat cu o atitudine rezervată.

AMPAS a decis să îl ignore pe Volodimir Zelenski pentru al doilea an consecutiv

Pentru al doilea an consecutiv, Academia de film americană (AMPAS) a decis să îl ignore pe Volodimir Zelenski, care spera că după intervenţia sa de luna trecută la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin să aibă şi o apariţie virtuală în timpul transmisiunii televizate a galei Oscar din 2023, ce va fi difuzată în noaptea de duminică spre luni de postul ABC. Mai multe surse afirmă că un influent reprezentant al agenţiei de impresariat artistic WME, Mike Simpson, i-a cerut AMPAS să îl includă pe fostul actor devenit preşedinte al Ucrainei în transmisiunea sa televizată, însă solicitarea lui a fost respinsă. AMPAS a refuzat deocamdată să facă declaraţii pe această temă.

Respingerea propunerii ce viza o intervenţie a preşedintelui Zelenski în timpul galei Oscar survine într-o perioadă în care sondajele de opinie arată că sprijinul americanilor pentru acordarea de asistenţă Ucrainei a început să scadă.

După invazia declanşată de Rusia în Ucraina în februarie 2022, Volodimir Zelenski a avut intervenţii prin satelit atât la Festivalul de la Cannes, cât şi la Festivalul de la Veneţia, precum şi la gala Grammy Awards. De asemenea, prin intermediul unei transmisiuni online, el a deschis o sesiune de tranzacţii la Bursa de la New York, în septembrie 2022. La gala Globurilor de Aur din ianuarie 2023, actorul Sean Penn l-a prezentat spectatorilor pe preşedintele Zelenski, care şi-a reînnoit mesajul transmis în ultimele 12 luni, prin care a spus că Ucraina va câştiga războiul cu Rusia şi i-a aplaudat pe „oamenii liberi din lumea întreagă - cei care s-au unit pentru a sprijini libertatea poporului ucrainean”.

Agentul Mike Simpson s-a implicat în această iniţiativă deoarece el îl reprezintă pe Aaron Kaufman, care a regizat împreună cu Volodimir Zelenski documentarul „Superpower”, lansat la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin din luna februarie. În timpul mai multor evenimente de presă organizate pentru promovarea acestei producţii, Sean Penn a cerut Guvernului american să îşi intensifice sprijinul militar acordat Ucrainei, inclusiv prin „furnizarea şi aprovizionarea cu rachete cu rază lungă de acţiune”. În decembrie 2022, Volodimir Zelenski a efectuat o vizită în Statele Unite pentru a se întâlni cu preşedintele Joe Biden şi pentru a cere Congresului de la Washington să trimită mai multe echipamente militare în Ucraina.

Nu toți americanii sunt de acord cu oferirea unui timp suplimentar lui Zelenski

Însă nu toţi americanii sunt de acord cu oferirea unui timp suplimentar de antenă preşedintelui Zelenski. Anul trecut, producătorul Will Packer a refuzat cererea acestuia de a avea o intervenţie în timpul galei Oscar. Mai multe surse au declarat că Will Packer şi-ar fi exprimat îngrijorarea că industria de la Hollywood îi acordă o atenţie foarte mare preşedintelui Zelenski doar pentru faptul că cei afectaţi de conflict sunt albi. În schimb, Hollywoodul a ignorat războaiele din alte zone ale lumii care afectează persoane de culoare, ar fi argumentat el. Will Packer nu a dat curs deocamdată cererii transmise de revista Variety pentru a face declaraţii pe această temă. Nu este clar nici motivul respingerii cererii preşedintelui ucrainean de a avea o intervenţie în timpul galei din acest an. Cu toate acestea, AMPAS preferă în mod tradiţional să se concentreze pe contribuţiile aduse la dezvoltarea comunităţii cinematografice şi să respingă orice conotaţie politică.

AMPAS nu este nici singura organizaţie care a refuzat cererile preşedintelui Zelenski. În septembrie, echipa preşedintelui ucrainean i-a contactat pe organizatorii Festivalului Internaţional de Film de la Toronto (TIFF) în vederea unei intervenţii prin satelit, însă solicitarea a fost respinsă. Un purtător de cuvânt al TIFF a declarat atunci că festivalul canadian „nu comentează despre discuţii purtate cu demnitari, oficiali guvernamentali sau cu ambasade internaţionale”. Acelaşi purtător de cuvânt a adăugat că TIFF „rămâne solidar cu Ucraina atât aici, acasă, cât şi în străinătate, şi este mândru să prezinte profunzimile şi creativitatea cineaştilor din Ucraina la ediţia din acest an a festivalului”.

În lunile recente, echipa preşedintelui Zelenski l-a angajat pe Mike Simpson, care reprezintă interesele unor nume importante ale cinematografiei, precum Quentin Tarantino şi Bong Joon Ho, pentru a obţine timp de antenă la gala Globurilor de Aur şi pentru a contacta din nou AMPAS după refuzul de anul trecut. Deşi organizatorii Globurilor de Aur au acceptat ideea şi i-au oferit preşedintelui Zelenski mai multe minute în timpul galei, Academia de film americană nu a fost interesată de această propunere. Fiul lui Mike Simpson, Tommy, a colaborat la cântecul „Superpower” cu o actriţă şi cântăreaţă din Ucraina, Tina Karol.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: