Electric Castle 2024 a fost plin de experiențe de festival sustenabile. Peste 40.000 de festivalieri au renunțat la mașina.

Cu acces gratuit la apă potabilă, transport dedicat cu trenul și autobuzul și stații de încărcare alimentate cu energie solară, Electric Castle își încurajează participanții la o experiență de festival sustenabilă.

O experiență de festival sustenabilă la Electric Castle 2024| Foto: Electric Castle

Într-o lume în care problemele de mediu devin tot mai acute, Electric Castle și-a încurajat în fiecare an publicul să trăiască experiența de festival într-un mod sustenabil.

Potrivit organizatorilor, ediția din 2024 a fost un real succes în ceea ce privește un viitor mai verde.

Apă gratuită pentru festivalieri

De asemenea, organizatorii au reușit să reducă consumul de plastic de unică folosință oferind apă potabilă gratuită pe tot parcursul festivalului.

„Mulți dintre voi au folosit sticle reutilizabile, prevenind ca mii de sticle de plastic să devină gunoi (…) Cu 50 de puncte de reciclare și o echipă de deșeuri de 70 de persoane, am sortat peste 60 de tone de deșeuri pentru reciclare. Datorită Lidl România, ASAP Recycling Park a găzduit ateliere și activități ecologice”, au declarat organizatorii.

Totodată, cu ajutorul OilRight, o întreprindere socială, au fost colectate aproape o tonă de ulei de gătit uzat de la vânzătorii din festival, care acum este transformat în lumânări ecologice.

2.000 de copaci plantați în EC Village

2.000 de copaci au fost plantați în EC Village.

Ediţia cu numărul 11 a festivalului Electric Castle va avea loc între 16 – 20 iulie 2025.

Justin Timberlake, primul artist confirmat la EC

Justin Timberlake este primul artist confirmat la Electric Castle 2025.

Superstarul american promite un show pe măsura energiei și carismei care îl menține în topul celor mai importanți artiști pop al ultimelor decade, cu un mixt între hit-urile sale memorabile și piese de pe cel mai nou album Everything I Thought It Was. Până joi, inclusiv, fanii își pot achiziționa abonamentele de festival, la un preț special.

Producător, compozitor, actor, Justin Timberlake este un artist complet. La fel va fi și show-ul pe care îl propune fanilor săi din România. De la „clasicele” hit-uri „Cry Me a River” și „SexyBack”, care au stat zeci de săptămâni în clasamentele mondiale, la recent lansatele „Selfish” și „No Angels”, concertul lui Justin Timberlake va fi o călătorie prin toate etapele sale creative importante.

Cariera lui Justin Timberlake este o probă pură de longevitate artistică și succes. De-a lungul timpului, artistul a câștigat 10 premii GRAMMY Awards, la categorii diferite, și 4 premii Emmy. În 2017, hit-ul său „Can't Stop the Feeling!", inclus pe coloana sonoră a filmului Trolls, a fost nominalizat la Oscar, la categoria Cea Mai Bună Piesă Originală, o nouă confirmare a statutului său de artist iconic în muzica pop. În paralel, Timberlake și-a construit un parcurs solid și pe marele ecran, cel mai recent împrumutându-și vocea personajelor din Trolls Band Together, lansat în 2023. Succesul albumului Everything I Thought It Was completează palmaresul impresionant, printre cele 18 piese fiind inclus și single-ul „Selfish”.

Cu Justin Timberlake anunțat ca headliner, Electric Castle promite o a 11-a ediție de top, cu toate ingredientele care l-au transformat în unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică din Europa. Între 16 și 20 iulie, zecile de mii de fani se vor bucura de un line-up eclectic, într-o producție de festival spectaculoasă și o atmosferă unică, așa cum doar domeniul Banffy poate oferi.

