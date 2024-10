Electric Castle şi Untold, nominalizate la premiile European Festival Awards

Festivalurile Electric Castle şi Untold sunt nominalizate la premiile European Festival Awards.

Electric Castle şi Untold, nominalizate la premiile European Festival Awards | Foto: Electric Castle

Festivalurile Electric Castle şi Untold sunt nominalizate la premiile European Festival Awards.

Electric Castle și Untold sunt nominalizate la premiile European Festival Awards la categoria Best Major Festival.

Premiile European Festival Awards vor avea loc pe 15 ianuarie 2025. Fanii pot vota festivalurile până în 20 noiembrie 2024.

Electric Castle, premiat în 2020 la European Festival Awards

Festivalul Electric Castle a fost premiat în 2020 la European Festival Awards. Electric Castle a obţinut locul 1 la secțiunea Best Medium Festival.

Ediţia cu numărul 11 a festivalului Electric Castle va avea loc între 16 – 20 iulie 2025.

Justin Timberlake este primul artist confirmat la Electric Castle 2025. Superstarul american promite un show pe măsura energiei și carismei care îl menține în topul celor mai importanți artiști pop al ultimelor decade, cu un mixt între hit-urile sale memorabile și piese de pe cel mai nou album Everything I Thought It Was.

Producător, compozitor, actor, Justin Timberlake este un artist complet. La fel va fi și show-ul pe care îl propune fanilor săi din România. De la „clasicele” hit-uri „Cry Me a River” și „SexyBack”, care au stat zeci de săptămâni în clasamentele mondiale, la recent lansatele „Selfish” și „No Angels”, concertul lui Justin Timberlake va fi o călătorie prin toate etapele sale creative importante.

Cu Justin Timberlake anunțat ca headliner, Electric Castle promite o a 11-a ediție de top, cu toate ingredientele care l-au transformat în unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică din Europa. Între 16 și 20 iulie, zecile de mii de fani se vor bucura de un line-up eclectic, într-o producție de festival spectaculoasă și o atmosferă unică, așa cum doar domeniul Banffy poate oferi.

274.000 de persoane s-au bucurat de EC10

Electric Castle a încheiat cea de-a 10 ediție cu cel mai mare număr de participanți din istoria sa: festivalul a atras, anul acesta, 274.000 de participanți, consolidându-și reputația ca unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică din România.

A fost un final spectaculos pentru o ediție trăită la maxim. Superstarul internațional Sean Paul a convins publicul că toate hit-urile adunate în cei peste 30 de ani de carieră sunt la fel de actuale si azi, în timp ce enigmatica Sevdaliza a captivat audiența cu amestecul ei unic de sunete electronice și experimentale.

Poate cea mai iubită trupă românească, Subcarpați, a făcut ca mulțimea să danseze până la ultimul minut în fața scenei principale. După un moment surpriză în timpul zilei, când au avut un concert spontan sub stejarul de lângă castel, Palaye Royale au umplut până la refuz spațiul din Hangar, o probă în plus că, în Electric Castle, rock-ul e la el acasă. În cele 5 zile de festival, peste 200 de artiști au evoluat pe cele 10 scene din Electric Castle.

Untold, premiat în 2015 la European Festival Awards

Festivalul Untold a fost premiat în 2015 la European Festival Awards. Untold a fost desemnat câştigător la secţiunea Best Major European Festival.

Anul viitor festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 7-10 august la Cluj-Napoca.

Organizatorii UNTOLD, festival care ocupă locul 3 la nivel mondial, au adus în ultimii ani în România cei mai buni DJ și producători din lume, care au făcut show-uri memorabile pe Cluj-Arena.

Olandezul Martin Garrix ocupă locul 1 în clasamentul celor mai votați DJ ai lumii și este locul 1 pentru mulți dintre fanii festivalului UNTOLD.

David Guetta face parte din povestea UNTOLD încă de la prima ediție din 2015 și ocupă locul 2 în clasamentul Top 100 DJs. Parcursul francezului este impresionant, vorbim de o carieră legendară, iar în ultimul an a avut două nominalizări la premiile Grammy la categoria Best Pop Dance Recordings. Guetta a fost headliner al ediției 2023 a festivalului UNTOLD.

În 2024, Dimitri Vegas & Like Mike ocupă locul 3 în topul celor mai buni 100 de DJ ai lumii. Show-urile lor live unice i-au transformat în staruri globale, iar cei doi frați au fost headlineri ai festivalului UNTOLD.

Timmy Trumpet, australianul care a urcat o poziție în Top 100 DJs și a ajuns pe locul 5, a generat o euforie incredibilă la scena principală a festivalului UNTOLD, ediția 2024. DJ-ul care a găsit combinația perfectă între un DJ set plin de energie și instrumentul său preferat, trompeta, le-a mărturisit fanilor UNTOLD că ei sunt „familie” pentru el. În set-ul său a inclus și o piesă românească a trupei Cargo, „Dacă ploaia s-ar opri”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: