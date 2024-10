OFICIAL! Justin Timberlake, primul artist confirmat la Electric Castle 2025.

Justin Timberlake, primul artist confirmat la Electric Castle 2025

Ediţia cu numărul 11 a festivalului Electric Castle va avea loc între 16 – 20 iulie 2025.

Show incendiar la Bonțida

Superstarul american promite un show pe măsura energiei și carismei care îl menține în topul celor mai importanți artiști pop al ultimelor decade, cu un mixt între hit-urile sale memorabile și piese de pe cel mai nou album Everything I Thought It Was. Până joi, inclusiv, fanii își pot achiziționa abonamentele de festival, la un preț special.

Producător, compozitor, actor, Justin Timberlake este un artist complet. La fel va fi și show-ul pe care îl propune fanilor săi din România. De la „clasicele” hit-uri „Cry Me a River” și „SexyBack”, care au stat zeci de săptămâni în clasamentele mondiale, la recent lansatele „Selfish” și „No Angels”, concertul lui Justin Timberlake va fi o călătorie prin toate etapele sale creative importante.

Cariera lui Justin Timberlake este o probă pură de longevitate artistică și succes. De-a lungul timpului, artistul a câștigat 10 premii GRAMMY Awards, la categorii diferite, și 4 premii Emmy. În 2017, hit-ul său „Can't Stop the Feeling!", inclus pe coloana sonoră a filmului Trolls, a fost nominalizat la Oscar, la categoria Cea Mai Bună Piesă Originală, o nouă confirmare a statutului său de artist iconic în muzica pop. În paralel, Timberlake și-a construit un parcurs solid și pe marele ecran, cel mai recent împrumutându-și vocea personajelor din Trolls Band Together, lansat în 2023. Succesul albumului Everything I Thought It Was completează palmaresul impresionant, printre cele 18 piese fiind inclus și single-ul „Selfish”.

Cu Justin Timberlake anunțat ca headliner, Electric Castle promite o a 11-a ediție de top, cu toate ingredientele care l-au transformat în unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică din Europa. Între 16 și 20 iulie, zecile de mii de fani se vor bucura de un line-up eclectic, într-o producție de festival spectaculoasă și o atmosferă unică, așa cum doar domeniul Banffy poate oferi.

Până joi, 10 octombrie, inclusiv, abonamentele Electric Castle sunt disponibile la un preț special, începând de la 139 Euro + taxe.

274.000 de persoane s-au bucurat de EC10

Electric Castle a încheiat cea de-a 10 ediție cu cel mai mare număr de participanți din istoria sa: festivalul a atras, anul acesta, 274.000 de participanți, consolidându-și reputația ca unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică din România.

A fost un final spectaculos pentru o ediție trăită la maxim. Superstarul internațional Sean Paul a convins publicul că toate hit-urile adunate în cei peste 30 de ani de carieră sunt la fel de actuale si azi, în timp ce enigmatica Sevdaliza a captivat audiența cu amestecul ei unic de sunete electronice și experimentale.

Poate cea mai iubită trupă românească, Subcarpați, a făcut ca mulțimea să danseze până la ultimul minut în fața scenei principale. După un moment surpriză în timpul zilei, când au avut un concert spontan sub stejarul de lângă castel, Palaye Royale au umplut până la refuz spațiul din Hangar, o probă în plus că, în Electric Castle, rock-ul e la el acasă. În cele 5 zile de festival, peste 200 de artiști au evoluat pe cele 10 scene din Electric Castle.

„Electric Castle a fost și continuă să fie mai mult decât un festival de muzică. Este despre crearea unei comunități și a unei experiențe care rezonează cu oamenii mult timp după ce festivalul se încheie. Suntem recunoscători tuturor artiștilor care au făcut eforturi enorme să ajungă în fața publicului, în ciuda a zeci de ore în care au stat blocați în aeroporturi, participanților care ne-au înțeles eforturile și partenerilor care au făcut ca ediția din acest an să fie atât de specială”, spune Tudor Costinaș, director comunicare Electric Castle.

