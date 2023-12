Electric Castle anunță line-up-ul artiștilor pentru ediția din 2024 miercuri, pe 6 decembrie

Organizatorii Electric Castle vor anunța miercuri primul val de artiști din line-up-ul ediției din 2024.

Festivalul Electric Castle ajunge la ediția cu numărul 10 în 2024 / Foto: Roxana Ciobanu - monitorulcj.ro (arhivă 2023)

Line-up-ul pentru ediția din 2024 a festivalului Electric Castle de la Bonțida, mult așteptat de festivalieri, va fi anunțat miercuri, pe 6 decembrie, potrivit organizatorilor.

În ultima săptămână, mai mulți tineri și-au exprimat nerăbdarea prin comentarii la postările de pe pagina de Facebook Electric Castle, spunând că așteaptă line-up-ul pentru următoarea ediție.

Poți afla indicii despre ce artiști vor veni la ediția din 2024 dacă intri pe canalul de WhatsApp al Electric Castle, aici.

Festivalul Electric Castle va avea loc în perioada 17 – 21 iulie 2024, pe domeniul Banffy din Bonțida, după cum ne-am obișnuit deja. Aceasta va fi o ediție aniversară, cu numărul 10. Abonamentele pentru ediția 2024 sunt disponibile pe site-ul festivalului.

Încă de la finalul ediției din această vară, peste 15.000 de abonamente au fost deja achiziționate pentru Electric Castle 2024 până la începutul lunii noiembrie. Ediția cu numărul 9 a marcat un record de audiență în istoria evenimentului: 232.000 de participanți.

Până la anunțul primilor artiști confirmați pentru ediția a 10-a, organizatorii se uită atenți înspre European Festival Awards. Electric Castle a fost nominalizat pentru al 8-lea an consecutiv, de data aceasta la categoria Best Major Festival, după ce, în 2019, a primit titlul de Best Medium-Sized Festival.

