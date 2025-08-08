Peste 110.000 de oameni s-au distrat în prima zi a ediției aniversare UNTOLD X. Urmează o nouă eră la Cluj.

UNTOLD X, ediția aniversară a unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, a început joi seară cu peste 110.000 de fani din peste 100 de țări.

Rag'n'Bone Man pe scena principală a festivalului UNTOLD | Foto: Eliza Lucaciu, monitorulcj.ro

În prima seară, scena principală a fost locul unde muzica, producțiile spectaculoase și energia fanilor au marcat startul ediției aniversare.

DON DIABLO - PREMIERĂ MONDIALĂ LA UNTOLD X

Unul dintre cele mai spectaculoase show-uri a fost cel al lui Don Diablo. Artistul olandez a ales UNTOLD X pentru a prezenta, în exclusivitate, noul său concept de show, creat pentru turneul global din 2026. Pentru această seară, set-up-ul scenei principale a fost customizat special: DJ desk-ul a fost amplasat pe catwalk, mai aproape de fani, iar întregul spectacol a fost construit cu piese nelansate, efecte vizuale adaptate și momente de interacțiune directă cu publicul.

„România te iubesc, UNTOLD îti mulțumesc!”, a spus Don Diablo în română, la finalul show-ului, într-un moment primit cu aplauze și energie de pe toată Cluj-Arena.

RAG’N’BONE MAN A PREGĂTIT UN SHOW LIVE IMPRESIONANT PE MAINSTAGE

Artistul Rag’n’Bone Man, a ajuns pentru prima dată pe Cluj-Arena și a oferit unul dintre cele mai puternice momente live ale primei zile de UNTOLD X. Însoțit de band-ul său, britanicul a prezentat fanilor un show construit pe autenticitate, cu hit-uri precum „Human”, „Skin” sau „Giant”, interpretate cu o energie care a trecut dincolo de scenă și a ajuns direct la fani. Show-ul lui Rag’n’Bone Man a pus în prim-plan vocea sa inconfundabilă și prezența scenică sinceră, elemente care au captat atenția celor prezenți de la început până la final.

TUJAMO, TRIBUT EMOȚIONANT PENTRU AVICII ȘI UN MESAJ SURPRIZĂ PENTRU FANI

Tujamo face parte din povestea UNTOLD încă de la prima ediție, iar la UNTOLD X a urcat din nou pe Mainstage cu un set conceput special pentru ediția aniversară. Setul germanului a debutat cu beat-uri care au ridicat instant zeci mii de mâini în aer și a continuat să crească în intensitate, cu piese cunoscute de fani și drop-uri care au menținut energia pe Cluj-Arena.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost tributul adus lui Avicii, care a fost headliner al primei ediții a festivalului UNTOLD, în 2015. Pe ecranele scenei principale au fost proiectate imagini cu artistul suedez, iar fanii au aplaudat îndelung, într-un gest de omagiu pentru pentru unul dintre cei mai apreciați producători din muzica electronica.

După acest moment încărcat de emoție, Tujamo a readus energia în arenă și a surprins publicul cu mesajul „CLUJAMO” afișat pe Mainstage - un joc de cuvinte simplu, dar încărcat de sens pentru fanii din România, care au reacționat instant. Setul a continuat cu interacțiune directă cu publicul, zâmbete și replici scurte, dar pline de entuziasm. La final, Tujamo le-a spus fanilor că ar reveni oricând la UNTOLD, fără vreo negociere, semn că legătura lui cu acest festival trece dincolo de muzică.

TIESTO A OFERIT UN EXTENDED SET CARE A UNIT GENERAȚII DE FANI

Aflat pentru a doua oară pe scena festivalului UNTOLD , Tiësto a oferit un extended set gândit special pentru această ediție aniversară. De la piese care au făcut istorie în muzica electronică - „Traffic”, „Silence” sau „Love Comes Again” până la producții care domină în playlisturile globale, Tiësto a construit un set plin de energie. Totul a fost susținut de un show vizual bine pus la punct și a oferit fanilor un mix autentic între amintiri și prezent.

Prima seară a ediției aniversare UNTOLD X a oferit emoție și autenticitate, aduse pe Mainstage de doi dintre cei mai apreciați artiști români ai momentului: Minelli și Rareș. Minelli a deschis seria live-urilor cu un show special pentru fani, iar Rareș a continuat atmosfera cu hitul „Cel mai fericit”, cântat alături de zeci de mii de fani. Amândoi au transmis aceeași idee: UNTOLD e acasă, iar scena principală rămâne un spațiu unde muzica românească își găsește de fiecare dată vocea.

De la mesajele de iubire și recunoștință aduse de Sam Garrett, atât pe Mainstage, cât și în intimitatea scenei Soul Circle, până la setul germanului Topic, prima zi a ediției aniversare UNTOLD X a oferit show-uri memorabile. Experiența UNTOLD a fost completată pe mainstage de Partydul Kiss FM.

Artiștii de la Galaxy, Alchemy, Daydreaming, Fortune, Time, Tram și Retro au adunat zeci de mii de fani în prima zi de UNTOLD.

Scena Alchemy a fost creată special pentru fanii genurilor rap, trap, breakbeat sau dubstep. Ian, Yny Sebi, Oscar, Wilkinson, Petre Ștefan, Marco Glass & BVCOVIA au activat una dintre cele mai iubite scene din festival.

UNTOLD oferă la fiecare ediție diversitate în stilurile muzicale, iar cultura underground techno are scena ei în festival. În prima zi a experienței UNTOLD, la scena Galaxy au ajuns cele mai mari nume din cultura underground: Black Coffee alături de Nusha, Arapu b2b Priku, Marwan Dua.

În această seară, Mainstage-ul UNTOLD va oferi cel mai așteptat show live al ediției de anul acesta cu unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XXI, Post Malone. Turneul european The Big Ass Tour va debuta în această seară pe Cluj-Arena.

Armin van Buuren, Delia, Bad & Boujee și trupa Altar sunt numele care vor entuziasma fanii de pe Cluj-Arena în a doua zi de festival. Tot în această seară organizatorii vor oferi fanilor un moment surpriză.

UNTOLD DESCHIDE O NOUĂ ERĂ: UN MOMENT SIMBOLIC PENTRU EDIȚIA 2026, ÎN ACEASTĂ SEARĂ PE MAINSTAGE

Ediția aniversară UNTOLD X celebrează o decadă de muzică și experiențe memorabile, ci marchează și începutul unei noi etape în povestea festivalului. În această seară, pe scena principală, fanii vor putea urmări un moment special pregătit de organizatori, care va deschide simbolic drumul spre UNTOLD 2026.

ABONAMENTE PENTRU UNTOLD 2026, DISPONIBILE DIN 9 AUGUST

Organizatorii festivalului au anunțat că vânzarea abonamentelor pentru ediția UNTOLD 2026 va începe sâmbătă, 9 august, de la ora 18.30. Cei care vor să facă parte din următoarea ediție a uneia dintre cele mai mari experiențe muzicale din lume.

Accesul în festival se face începând cu ora 16.00.

