400 de polițiști și jandarmi asigură ordinea la UNTOLD X, ediția aniversară a festivalului de la Cluj. Prima zi, fără incidente.

UNTOLD celebrează 10 ani de festival, iar pentru ca totul să decurcă cum trebuie la ediția aniversară a festivalului de la Cluj, aproximativ 400 de angajați ai MAI vor asigura buna desfășurare a evenimentului.

400 de cadre MAI asigură ordinea la UNTOLD X | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

„Ne aflăm în fața ediției aniversare UNTOLD X, care celebrează 10 ani de festival, iar structurile noastre sunt pregătite să asigure buna desfășurare a evenimentului. În acest sens, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, a dispus un set complex de măsuri pentru garantarea siguranței festivalierilor”, a transmis IPJ Cluj.

400 de jandarmi și polițiști asigură buna desfășurare a festivalului UNTOLD X

Ediția aniversară are un număr mare de participanți din România și din străinătate.

Așadar, anul acesta, aproximativ 400 de efective din structurile operative de ordine publică, rutieră, investigații, acțiuni speciale, precum și din alte structuri de suport vor acționa proactiv și integrat pentru buna desfășurare a celei de-a 10-a ediție a festivalului UNTOLD.

Potrivit IPJ Cluj, pe lângă cadre din județ, la festival vor fi prezenți și angajați MAI din județele Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud și Sălaj.

Prima zi fără incidente la UNTOLD X

§În prima zi a festivalului, nu au fost înregistrate incidente deosebite care să pună în pericol siguranța participanților, iar polițiștii au acționat cu promptitudine, gestionând toate sesizările primite și aplicând măsurile legale necesare pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere”, a mai transmis IPJ Cluj.

Dispozitivele de ordine vor fi concentrate în special în zonele cu aflux mare de persoane, în apropierea stadionului și a zonelor intens circulate.

Structurile pirotehnice și echipele canine vor sprijini controalele, iar specialiștii în combaterea traficului și consumului de substanțe psihoactive vor acționa pe întreaga durată a festivalului.

Echipajele de poliție rutieră vor interveni pentru depistarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța publică prin conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, precum și pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor.

