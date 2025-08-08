O nouă eră pentru UNTOLD la Cluj. Se pun în vânzare biletele pentru ediția 2026.

Biletele și abonamentele pentru ediția cu numărul 11 a festivalului UNTOLD vor fi puse în vânzare sâmbătă.

Sâmbătă vo fi puse în vânzare biletele pentru a 11-a ediție a festivalului UNTOLD| Foto: UNTOLD

Organizatorii UNTOLD au anunțat că vor pune în vânzare, azi, vineri, 8 august 2025, bilete/abonamente pentru cea de-a 11-a ediție a festivalului de la Cluj.

„Fiți gata pentru o nouă eră. UNTOLD, cel pe care l-ai așteptat. O nouă eră va fi deblocată. 2026 va fi începutul a ceva nou. Primele bilete vor fi disponibile sâmbătă, la ora 18.30”, au transmis reprezentanții festivalului.

Ce poți vedea la la UNTOLD X în a doua zi de festival?

Astăzi, în cea de-a două zi a festivalului, UNTOLD X te invită să explorezi acest univers muzical complet, cu artişti şi seturi care nu trebuie ratate.

Pe Main Stage : Bad & Boujee, Altar, Delia, Post Malone, Surprise Act, Armin Van Buuren şi DJ Bliss.

: Bad & Boujee, Altar, Delia, Post Malone, Surprise Act, Armin Van Buuren şi DJ Bliss. Pe Galaxy Stage : Poltom, Persic, Nu Zau B2B Sepp, Dom Dolla, Artbat şi Cezar.

: Poltom, Persic, Nu Zau B2B Sepp, Dom Dolla, Artbat şi Cezar. Pe DayDreaming Stage : Antonia, Dymos & Shizzo, Caleesi & Kreis, Sebastien Leger, Mano Le Tough, Rampue Live şi Marwan Dua.

: Antonia, Dymos & Shizzo, Caleesi & Kreis, Sebastien Leger, Mano Le Tough, Rampue Live şi Marwan Dua. Pe Alchemy Stage : TZU, Dan Gerosu, Bitză, Macanache, Vlad Dobrescu, Paraziții, Rusko şi Alex Super Beats.

: TZU, Dan Gerosu, Bitză, Macanache, Vlad Dobrescu, Paraziții, Rusko şi Alex Super Beats. Pe Time Stage: 4Awl, Mari Martello B2B

Cu un lineup spectaculos, UNTOLD X reuneşte sute de mii de fani din întreaga lume într‑un eveniment dedicat muzicii, tehnologiei, modei şi culturii urbane. Pe lângă acestea organizatorii UNTOLD au pregătit noi zone în cadrul festivalului, create special pentru a diversifica şi mai mult experienţa pentru fanii de toate vârstele.

Fiecare zi de festival promite o călătorie diferită: de la emoţia show‑urilor live ale celor mai mari artişti, pâna la euforia seturilor oferite de DJ‑ii de top ai lumii.

Ediția aniversară a festivalului UNTOLD, festival care ocupă locul 3 în lume în clasamentul oficial Top 100 Festivals, a început joi, 7 august 2025, la ora 16.00, iar duminică, 10 august este ultima zi.

În toate cele 4 zile și 4 nopți de distracție, accesul în festival se face între orele: 16.00 - 04.00.

