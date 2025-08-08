Concertul Vama, ANULAT la UNTOLD X. Tudor Chirilă: „Sunt diferențe de viziune și perspectivă.”

Trupa VAMA nu va mai concerta anul acesta la UNTOLD X. Concertul era programat sâmbătă.

Tudor Chirilă a anunțat că trupa VAMA și-a anulat concertul la UNTOLD X | Foto: monitorulcj.ro

VAMA nu va mai concerta la UNTOLD X, ediția aniversară a festivalului de la Cluj.

VAMA s-a retras de la UNTOLD X

Anunțul a fost făcut într-o postare pe pagina oficială de de Facebook a trupei, dar și cea a solistului Tudor Chirilă.

„După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025. Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii. Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj. Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have. Ne vedem la următoarele cântări: stay tuned”, a transmis trupa Vama, în frunte cu solistul Tudor Chirilă.

Trupa Vama trebuie să concerteze inițial, sâmbătă, 9 august 2025, în a treia zi de festival, de la ora 18.40, însă aceștia s-au retras.

