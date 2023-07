Nothing But Thieves, din nou pe scena Electric Castle! „Mereu ne simțim bine în România. De la început ne-a plăcut la nebunie țara!” VIDEO

Trupa londoneză Nothing But Thieves s-a întors și în acest an pe scena mare a festivalului Electric Castle. Înainte de concert, membrii trupei au vorbit despre noul lor album și bucuria cu care se întorc în România.

Nothing But Thieves, conferință la Electric Castle / Foto: monitorulcj.ro

Nothing But Thieves, o trupă rock și indie mult iubită de participanții la Electric Castle, s-a întors și în acest an la festivalul de la Bonțida. Formată din cinci tineri energici și pasionați, trupa și-a acumulat o mulțime de fani loiali, consolidându-se ca una dintre cele mai bune trupe rock actuale din lume.

Într-o conferință de presă, pe care puteți să o urmăriți în videoclipul de mai jos, artiștii și-au arătat recunoștința pentru modul în care au fost primiți de fiecare dată de publicul din România, dar și intenția de a se întoarce la noi în țară de fiecare dată când se ivește ocazia, poate în viitor chiar într-un turneu. De asemenea, aceștia au vorbit despre noul album, al patrulea, pe care l-au lansat în iunie 2023 și care a ridicat multe întrebări în rândul fanilor.

Noul album, plin de mister

Dom Craik (Chitară): Salutare tuturor. Nouă ne-a lipsit să mergem în turnee, petrecând atâta timp în studio. Primul turneu unde am cântat piese de pe noul album a fost la începutul anului acesta, în Australia, nu aveam nici o idee cum va ieși, iar când am terminat piesele, publicul a izbucnit în aplauze și urlete. A fost o surpriză plăcută, dar am pornit cu așteptări joase, ca să nu fim dezamăgiți.

Joe Langridge-Brown (chitară): A fost destul de complicat să explicăm conceptul din spatele albumului „Welcome to the DCC” (Bun venit în Death Club City), publicul nu știa ce este DCC, dar eu prefer misterul. Am lăsat mesajul mai vag intenționat, nu știm dacă este un loc real sau un univers paralel și îmi place asta. Nu vreau să dezvălui prea mult, vreau să las publicului loc să ofere propria lor teorie, interpretare a acestui concept, este minunat că ei își imaginează și creează propriile teorii, nu vreau să distrug asta.

Conor Mason (voce): În fiecare an, mă apropii tot mai mult de pubertate, vocea mea încă se schimbă (haha). Vocea mea devine mai înaltă. De la bun început, am folosit-o ca un instrument, nu am prea știut ce facem la început, totul a fost despre cum să facem restul instrumentelor să sunt bine în jurul vocii mele. Faptul că am experimentat cu vocea mea, am folosit texte și forme diferite încă de la început a fost o parte din progresul nostru ca trupă. Cred că acest album marchează sfârșitul etapei în care folosesc vocea puternică, goală și mă întorc la „origini”, la muzica soul și blues cu care am început să cânt. Este un album de soul rock, într-un sens.

Având în vedere că trupa se numește Nothing But Thieves (Nimic în afară de hoți), artiștii au fost întrebați și dacă au furat vreodată ceva. Artiștii au fost foarte sinceri, iar răspunsurile lor au stârnit răsete:

Conor Mason (voce): Primul și probabil singurul lucru pe care l-am furat când aveam 7 ani. Eram la Disneyland și am furat o broșă de plastic cu Aladin. Am luat-o, iar apoi, în 30 de secunde, i-am spus mamei ce am făcut, plângând. Ea a râs și mi-a spus că nu e mare scofală, dar eu nu o credeam. Am mers și l-am pus la loc. A fost foarte traumatizant, încă merg la terapie pentru asta (haha).

James Price (tobe): Eu am furat ceva din turneul din Australia: un magnet de frigider. Mă incriminez singur spunându-vă asta, dar am furat magnetul pentru că nu era nimeni la casa de marcat la un magazin de suveniruri, mă grăbeam să prind avionul și aveam nevoie de acel magnet de frigider, așa că l-am luat.

Artiștii de la Nothing But Thieves, îndrăgostiți de publicul din România

Philip Blake (bas): Cred că prima oară în România am fost tot la Electric Castle și ne-a plăcut la nebunie țara, ne-am simțit foarte bine. Nu am avut niciodată propriul nostru concert aici, dar de fiecare dată când avem o ofertă, fie că este de la acest festival sau de la altele, acceptăm fără să stăm pe gânduri. Berea voastră este foarte bună aici. Ursus se numește, nu? (haha)

Joe Langridge-Brown (chitară): Ne-ar plăcea să ajungem în România și în cadrul unui turneu, dar adevărul este că încă nu știm dacă acest lucru se va întâmpla. (...) Concertul nostru de astăzi va fi al 604-lea al nostru, de la înființare.

James Price (tobe): Suntem foarte entuziasmați pentru concertul din seara aceasta, am văzut deja niște fani când făceam probele de sunet. O să bem ceva și o să ne simțim bine!

Dom Craik (Chitară): M-am uitat peste niște înregistrări mai vechi și îmi amintesc când am lansat piesa „Amsterdam”. Înregistrarea este atât de distorsionată, pentru că publicul cânta atât de tare refrenul, alături de noi. Sper ca acest lucru să se repete. Mereu ne simțim bine în România și o să fie super!

Mesajul Nothing But Thieves pentru fanii din România

Dom Craik (chitară): În primul rând, vreau să știți că ne faceți să ne simțim ca acasă, într-o țară atât de îndepărtată de casa noastră. Nu mereu suntem primiți cu atâta căldură când revenim într-o țară în care am mai cântat și avem fani foarte dedicați aici. Vă îndemn să urlați tot mai tare, să aveți tot atâta energie ca până acum și vom reveni de fiecare dată la festivaluri și concerte în România. Suntem foarte recunoscători pentru iubirea și susținerea voastră.

Material realizat de Diana Cîmpean și Carmen Lucuț.

