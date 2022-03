Când se întorc studenții UBB fizic la cursuri? Rector: „Va fi o perioadă de tranziție”

În contextul ridicării stării de alertă, rectorul Universității Babeș-Bolyai transmite un mesaj pentru studenții care trebuie să se întoarcă în Cluj. Când se vor relua cursurile fizic?

Când se vor întoarce studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai înapoi la facultate fizic

După ridicarea stării de alertă, rectorul UBB Daniel David le-a transmis un mesaj studenților în legătură cu reîntoarcerea în sistem clasic la facultate.

Rectorul a anunțat că o decizie privind modul în care se va face reîntoarcerea la cursuri fizic se va lua luni, 14 martie, dar mărturisește totuși de acum că studenții vor avea o perioadă de tranziție care le va permite să se reorganizeze.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News



„Mesajul Rectorului UBB în legătură cu activitățile academice după ridicarea stării de alertă:

Dragi studenți, dragi colegi,

Am urmărit discuțiile din spațiul public legate de impactul ridicării stării de alertă asupra derulării activităților academice. UBB salută insistența autorităților naționale de a ne întoarce la regimul clasic în educație, fără însă să renunțăm la a urma recomandările Comisiei Europene de a analiza rolul educației hibride în viitor. Dar întoarcerea la regimul clasic în educație trebuie făcută rațional, pentru a ajuta comunitatea academică, nu pentru a o bulversa.

Așadar, UBB va analiza situația în Consiliul de Administrație din această săptămână și va lua decizia finală luni, 14 martie 2022, în cadrul Senatului. Evident, decizia va fi de reîntoarcere la regimul clasic, dar cu o perioadă rațională și legală de tranziție, în condiții de siguranță pentru comunitatea UBB. Așadar, în cadrul legal existent, în parteneriat cu studenții UBB, vom asigura o perioadă de tranziție, absolut necesară, care să ne permită reorganizarea academică (ex. a orarului) și administrativă (ex. cazarea studenților în noile condiții), care să permită studenților să se reorganizeze pentru învățământul în regim clasic (ex. căutarea locurilor de cazare în oraș, replanificarea activităților aflate în derulare etc.)”, a transmis rectorul Universității Babeș-Bolyai, prof. univ. dr. Daniel David.

CITEȘTE ȘI: