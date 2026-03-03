Rectorul UMF Cluj, Anca Buzoianu, femeie de succes: „Competența validează, nu genul. Să reușesti singur este mai greu”

Monitorul de Cluj a început luna martie cu o serie de interviuri cu femei de succes, excepționale în profesie, în familie și în societate.

Rectorul UMF Cluj, Anca Buzoianu: „A fost cea mai mare onoare a vieții mele să fiu aleasă în fruntea Universității de Medicină și Farmacie” | Foto: Anca Buzoianu

Astăzi, 3 martie 2026, rectorul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu”, Cluj, prof. dr. Anca Buzoianu a spus, într-un interviu pentru monitorulcj.ro, care este cheia din spatele unei cariere de succes și ce înseamnă pentru ea, ca femeie, să activeze într-un mediu elitist.

Ce înseamnă să fii femeie într-un mediu foarte profesional?

Pentru mine a fost ceva firesc, am trăit întotdeauna în medii competitive, de la facultate când ne luptam toți pentru note bune, apoi după rezidențiat să îmi găsesc un loc de muncă aproape de familie, iar de când am intrat prin concurs în Facultatea de Medicină, să îmi fac datoria și să îmi merit locul. A fost o competiție continuă și m-am bătut să fac față, deși nu a fost întotdeauna ușor. Am considerat că în medicină și în mediul academic, competența este cea care validează, nu genul. Medicina este o profesie pe care și femeile o pot face foarte bine, chiar dacă este foarte grea și uneori, dură. Cred că femeile aduc un plus de sensibilitate, empatie și au o capacitate mai bună de comunicare, lucru important pentru pacienți. Important este să îți cunoști valoarea și să nu simți nevoia să demonstrezi mai mult decât este necesar, ci să îți alegi acea specialitate care ți se potrivește și te împlinește sufletește.

Ce a însemnat pentru dumneavoastră, ca femeie, să fiți decan al Facultății de Medicină și apoi rector al UMF „Iuliu Hațieganu”?

Pentru mine, să fiu aleasă decanul Facultății de Medicină și apoi rectorul Universității, a fost cea mai mare onoare a vieții mele. Este o responsabilitate și o misiune care mă motivează permanent. Ca prima femeie rector a unei universități medicale din Romania, simt presiunea performanței, îmi doresc să fim și să rămânem cei mai buni, să fim pionieri și să deschidem drumuri noi în educație și medicină.

Nu am privit niciodată aceste funcții ca pe o reușită personală, ci ca pe o misiune. A fost important pentru mine să demonstrez că leadershipul în mediul academic înseamnă viziune, curaj, dialog și construcție pe termen lung.

Sub conducerea mea și a echipei mele, UMF „Iuliu Hațieganu” a devenit cea mai internațională universitate din România și din zona noastră europeană, cu peste 3.500 de studenți internaționali, am dezvoltat programe noi de studiu, o extensie națională și una internațională și am demarat proiecte majore de infrastructură. Toate acestea nu sunt rezultatul unui singur om, ci al unei echipe care a crezut în aceeași direcție.

Ce vă face fericită și ce este cel mai important pentru dumneavoastră?

Cea mai importantă pentru mine este familia. Ea îmi dă stabilitate, sens, bucurie și energia de a merge mai departe. Apoi vin profesia, colegii, studenții – repere care fac parte din parcursul meu, atât profesional, cât și uman. Cred că succesul nu înseamnă doar performanță, ci și capacitatea de a rămâne tu însăți, fără să îți pierzi modestia și bunul simț, un om prezent și atent la nevoile celor din jur.

Mă face fericită și să văd că munca noastră are impact real. Când un student își găsește drumul, când un tânăr medic reușește, când un proiect academic ambițios devine realitate, sunt fericită și simt că efortul merită.

Mă face fericită muzica, o carte bună și tot ce e frumos, de la natură și până la un film bun.

Care sunt perspectivele de viitor pentru Universitatea pe care o conduceți?

Viitorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca înseamnă consolidarea poziției sale ca universitate europeană de referință. Continuăm investițiile în infrastructură – noua clădire din campus care va integra Centrul de Simulare, Centrul de Chirurgie Experimentală și noua bibliotecă universitară – dar și în modernizarea patrimoniului istoric, precum clădirea Anatomia.

Ne dorim să dezvoltăm în continuare cercetarea interdisciplinară, medicina de vârf și parteneriatele internaționale. Extensiile universitare, programele noi de studii precum Medicina militară și deschiderea către spațiul european prin alianța universităților europene NeurotechEU arată clar direcția noastră. Parteneriatul cu viitorul Spital Regional de Urgență este foarte important pentru universitate, iar preluarea Spitalului CFR si transformarea lui într-un spital universitar de referință este un obiectiv major, pe care îmi doresc să îl finalizez în mandatul meu.

Ne dorim cu toții ca universitatea să își continue drumul ascendent și să își respecte tradiția și prestigiul. Când spui că ai absolvit UMF Cluj, reprezinți mii de medici și farmaciști de elită, care și-au făcut datoria cu brio în toate colțurile lumii. Acesta este crezul nostru, care trebuie să continue peste timp: să formăm medici, farmaciști și profesioniști ai sănătății competenți, empatici și pregătiți pentru o lume care se schimbă rapid.

Cum e să fii rector femeie într-o lume a rectorilor bărbați?

Într-adevăr, în general în lume rectorii sunt bărbați. Cu toate astea, am norocul să am o foarte bună abilitate de comunicare, așa încât am reușit să mă înțeleg bine cu colegii rectori, iar cu rectorii universităților medicale să fim și prieteni, aceștia fiind foarte gentili cu mine. Trebuie să remarc faptul că la reuniunile rectorilor, deși sunt femeie, reprezint UMF Cluj, iar universitatea noastră este o forță în învățământul românesc. Acest lucru se simte în respectul pe care ți-l arată ceilalți, chiar dacă ești femeie, fără funcții politice și administrative. Mă bucură asta, cred că oricine reprezintă universitatea noastră, femeie sau bărbat, trebuie să fie respectat pentru rezultatele noastre.

Cum credeți că se construiește o carieră de succes?

Deși par poate șabloane, sunt câteva lucruri care îți cresc șansele de succes. În primul rând trebuie să știi ce dorești să faci, să îți cântărești șansele de reușită și să ai așteptări realiste.

Apoi trebuie să muncești mult și să fii disciplinat, acesta sunt condiții esențiale ale succesului. Cred că trebuie să știi și să comunici bine, să fii un bun coleg și să construiești relații armonioase în echipa în care lucrezi. Să reușești de unul singur este mult mai greu.

Trebuie să știi să renunți la unele lucruri, care îți fac poate plăcere, la mult timp liber sau, uneori, la clipe fericite cu familia. E foarte greu să le poți face bine pe toate și, mai ales ca femeie, ai nevoie de ajutor, în special din partea familiei.

Nu în ultimul rând, cred că e foarte important să ai noroc, să recunoști oportunitățile și să nu le lași să treacă pe lângă tine.

Care sunt sfaturile pe care i le-ați da femeilor care doresc să ajungă „departe” în viață?

Cred că este important să își stabilească un țel care să le facă fericite și să le aducă împlinire sufletească și sens, dar care să fie unul realizabil.

Apoi, să muncească mult pentru a își îndeplini visurile, să nu se lase influențate de piedicile care apar inerent pe orice drum, de cei care încearcă să le descurajeze sau de răutățile zilnice. Când vrei să faci ceva, te lupți cu lumea asta ca să reușești. Să aibă curaj și să se plângă cât mai puțin, să gândească pozitiv și să creadă în ele.

Și nu în ultimul rând, să aibă grijă de ele și de sănătatea lor. Așa cum spunea Cehov: «la om totul trebuie să fie frumos, de la haine și până la suflet...».

