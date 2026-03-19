Investiție de 8,3 milioane de euro în reabilitarea Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. S-a semnat contractul!

Contractul pentru reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane a fost semnat astăzi, iar lucrările, estimate la peste 8,3 milioane de euro, ar urma să fie finalizate până în 2028.

Contractul de lucrări pentru proiectul „Reabilitare, restaurare și introducere în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca” a fost semnat oficial astăzi. Documentul a fost parafat între firma Decorint SRL, care a câștigat licitația, și Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în calitate de beneficiar.

Valoarea totală a investiției se ridică la 41,7 milioane de lei, echivalentul a peste 8,3 milioane de euro, sumă care acoperă lucrările de restaurare și modernizare.

Lucrări complexe de restaurare și consolidare

Proiectul presupune intervenții ample asupra structurii și elementelor arhitecturale ale catedralei. Vor fi realizate lucrări de consolidare a structurii de rezistență, intervenții structurale și reabilitarea spațiilor interioare.

De asemenea, vor continua lucrările de pictură în tehnica mozaic și vor fi restaurate elemente importante, precum tâmplăria metalică, pentru a conserva valoarea istorică a monumentului.

CITEȘTE ȘI:

Acces pentru turiști în zone până acum închise

Un element important al proiectului îl reprezintă introducerea catedralei în circuitul turistic. În acest sens, vor fi amenajate scări și pasarele care vor permite accesul vizitatorilor în galeriile de deasupra naosului și în spațiul dintre cele două cupole.

Astfel, clujenii și turiștii vor putea descoperi perspective noi asupra catedralei, în zone care până acum nu erau deschise publicului.

Termen de finalizare

Potrivit echipei de implementare, lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului 2028. După finalizare, catedrala va putea fi inclusă oficial în circuitul turistic al orașului.

CITEȘTE ȘI:

Un simbol al Clujului, readus în atenție

Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca este unul dintre cele mai importante monumente de artă românească din Transilvania. Construită între anii 1923 și 1933, în stil neobizantin, după Marea Unire din 1918, aceasta reprezintă un reper esențial al identității locale.

Prin acest proiect, autoritățile și reprezentanții Bisericii urmăresc nu doar conservarea patrimoniului, ci și valorificarea sa în scop turistic și cultural.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: