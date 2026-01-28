Fenomenul bullying-ului în sistemul preșcolar din România: 85% dintre cadrele didactice spun că au întâlnit comportamente de bullying în grădinițe

Sistemul preșcolar din România nu oferă un cadru suficient de coerent pentru prevenția bullying-ului, astfel că 85% dintre cadrele didactice declară că au întâlnit comportamente de bullying la grupele de copii cu care lucrează.

Fenomenul bullying-ului în sistemul preșcolar din România: 85% dintre cadrele didactice spun că au întâlnit comportamente de bullying în grădinițe|Foto: Depositphotos.com

Bullying-ul în grădinițe se manifestă frecvent prin izolarea socială, excluderea de la jocuri și comportamente agresive.

Educația socioemoțională este recunoscută ca esențială pentru dezvoltarea copiilor de vârstă preșcolară de marea majoritate a actorilor educaționali (92% dintre educatori și 87% dintre părinți), însă aceștia consideră că sistemul preșcolar din România nu oferă un cadru suficient de coerent și susținut pentru implementarea acesteia, arată o analiză realizată de organizația Salvați Copiii.

Fenomenul bullying-ului în sistemul preșcolar din România: 85% dintre cadrele didactice spun că au întâlnit comportamente de bullying în grădinițe

Astfel, 85% dintre cadrele didactice din grădiniță declară că au întâlnit comportamente de bullying la grupele de copii cu care lucrează.

Cadrele didactice și părinții semnalează probleme recurente în grădinițe precum izolarea socială, extinderea comportamentelor de bullying dincolo de spațiul grădiniței și o responsabilitate difuză.

„Educația socioemoțională nu este un element secundar al educației timpurii, ci fundația pe care se construiesc relațiile, siguranța emoțională și incluziunea socială. Copiii de vârstă preșcolară vorbesc rar despre dificultățile de relaționare cu colegii, însă părinții și educatorii trebuie să fie atenți la semnale precum: retragerea din activitățile de grup, refuzul de a merge la grădiniță, somatizările frecvente, tăceri inexplicabile sau manifestări de furie aparent nejustificată”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Analiza de impact a programului „Să fim prieteni – Fără bullying", implementat în peste 270 de grădinițe, arată că o intervenție structurată, bazată pe valori, aplicată coerent și consecvent la nivel de comunitate educațională, răspunde direct nevoilor identificate de specialiști și părinți.

„Datele acestui studiu arată clar că intervențiile în educația timpurie, realizate cu consecvență și bazate pe dovezi științifice, pot preveni escaladarea comportamentelor violente, ba mai mult, creează punți de comunicare între părinți și educatori”, a adăugat Gabriela Alexandrescu.

Tipuri de comportamente problematice la copii

Cercetarea integrată surprinde perspectiva cadrelor didactice și părinților cu privire la rolul educației socioemoționale și oferă o imagine a celor mai frecvent întâlnite tipuri de comportamente problematice în grupele de copii.

Astfel, cadrele didactice remarcă tendința de control (42%) - exprimată prin dominarea jocului, urmată de manifestările emoționale intense (34%) - precum furia și frustrarea, și de agresiunea fizică (24%) – lovire, împingere intenționată. În ceea ce privește efectele observate de cadrele didactice ca urmare a experiențelor agresive repetate din partea colegilor de grup, cea mai mare pondere o au manifestările de izolare socială:

*excluderea din jocuri (42% frecvent/foarte frecvent)

*refuzul participării (34% frecvent/foarte frecvent).

După implementarea programului, cele mai importante progrese sunt remarcate de părinți la comportamentele cele mai dificile pentru vârsta preșcolară: generozitatea crește de 73,6% la 91%, curajul de a lua apărarea altui copil crește de la 82,3% la 93,1% și respectul pentru ceilalți copii crește de la 84% la 93,6%.

Rezultatele cercetării privind valorile și obiectivele educaționale pe care părinții și cadrele didactice le consideră prioritare pentru grădiniță arată un tablou mixt în care zone clare de consens coexistă cu diferențe de percepție.

În ceea ce privește atribuirea responsabilității pentru comportamentele de bullying între copii, cel mai frecvent sunt indicați părinții (75% din răspunsuri), urmați de grupul copilului (50%), copiii respectivi (48%) și apoi cadrele didactice (42%) și conducerea școlii (12%). 72% dintre respondenți atribuie responsabilitatea mai multor factori, fapt care indică o corectă percepție asupra complexității fenomenului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: