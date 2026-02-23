RO-Alert la Cluj. Meteorologii au emis Cod PORTOCALIU de ninsoare.

A fost transmis mesajul RO-Alert, deoarece meteorologii au transmis o avertizare de tip cod portocaliu de ninsoare la Cluj.

A fost transmis mesajul RO-Alert la Cluj: cod portocaliu de ninsoare | Foto: monitorulcj.ro

Avertizarea este valabilă în județul Cluj.

RO-Alert în județul Cluj. Cod PORTOCALIU de ninsoare

„A fost transmis un mesaj RO-Alert de avertizare cu privire la Codul Portocaliu de ninsoare (în județul Cluj - n. red.). Este preconizată ninsoare însoțită de vânt, cu viteza la rafală de 85-120 km/h, care determină scăderea vizibilității sub 50 de metri. Avertizarea este valabilă pentru zonele de munte, la altitudine de peste 1.800 de metri”, a transmis ANM, luni, 23 februarie 2026.

Avertizarea este valabilă astăzi, 23 februarie, de la ora 11.30 până la ora 14.00.

