A învins cancerul, dar are nevoie de noi! Profesoara Iulia Bostan și povestea care a mobilizat un oraș întreg.

După ce a trecut cu mult curaj prin lupta cu cancerul mamar, Iulia Bostan are acum nevoie de sprijinul nostru pentru a acoperi costurile tratamentului. Acum e rândul nostru să ajutăm!

Iulia Bostan, în vârstă de 36 de ani, predă muzica la centrul Ars Cantus de mai mulți ani, formând zeci de copii și tineri | Foto: CPM „Ars Cantus” - Facebook

Iulia Bostan, în vârstă de 36 de ani, predă muzica la Centrul de Pregătire Muzicală „Ars Cantus” de mai mulți ani, formând zeci de copii și tineri. În urma unui diagnostic de cancer mamar, Iulia a fost operată cu succes și urmează tratament medical. Evoluția este favorabilă, însă costurile tratamentului au generat datorii pe care Iulia nu le poate acoperi singură.

Pentru Iulia, pentru viață – concertul care transformă suferința în muzică| Foto: CPM „Ars Cantus” - Facebook

„E foarte greu acest cuvânt, cancer, foarte greu. Mulțumesc lui Dumnezeu că la ora actuală cancerul de sân nu mai pune problema de supraviețuire. Am avut mare noroc că de la 17 ani eu am făcut niște tumori benigne la sân. Mi-a apărut un nodul benign pe care nu am vrut să îl scot și am avut indicația să-l urmăresc. Timp de 17-18 ani din viața mea, mai regulat, mai puțin regulat, o dată pe an, o dată la 3 ani, recunosc, am mers la ecografii mamare. În timp, aceste fibroadenoame au crescut mai multe, am mai avut și niște chisturi, dar nimic deosebit, nimic suspect. Înainte de Paște, în 2025, mi-a apărut la sânul stâng o tumoare, un nodul mare cât o corcodușă, dureros. Ieșea în evidență și de atunci am început să-mi fac probleme. Am primit recomandare de la mămica unei eleve de la noi de la școală și mi-a făcut legătura cu un doctor imagist. Am mers la ecografie pentru acel nodul mare, dar la sânul drept mi-a zis că trebuie făcută biopsie după ce a descoperit o tumoare. Știam că nu va fi bine, aveam niște gânduri pesimiste. În 3 iulie 2025 am primi rezultatul parțial al biopsiei mamare. Din acel moment totul a fost cam în ceață, nu știu cât de clar cronologic pot să redau exact ce s-a întâmplat. Trebuia să îmi găsesc un doctor oncolog, trebuia să fac mai multe analize”, a povestit Iulia.

Povestea care a mobilizat un oraș: ajutor pentru profesoara Iulia Bostan| Foto: CPM „Ars Cantus” - Facebook

Concert caritabil la Cluj-Napoca pentru profesoara Iulia Bostan

„Am avut un mare noroc să fiu diagnosticată la timp și să pot beneficia de un tratament relativ blând. Desigur, a fost nevoie să trec prin operație, prin radioterapie. Am avut noroc că în zilele noastre medicina evoluează cu pași gigantici și am avut posibilitatea să fac un test mai special în Statele Unite care m-a ajutat să evit chimioterapia, chimioterapia fiind cel mai traumatizant și cel mai greu de dus în timpul unui cancer. Sistemul nostru medical este unul destul de bun, care oferă foarte mult sprijin pacienților oncologici, însă tot acest demers a avut nevoie să fie susținut și financiar din buzunarul propriu. Pe durata acestui parcurs deloc ușor pentru mine, am fost surprinsă de cât de mult sprijin și cât de mult ajutor am primit de la prietenii mei, de la familie, și nu în ultimul rând de la colegii mei de la Centrul de Pregătire Muzicală Ars Cantus. Colegii mei de la școală au fost, de fapt, cei care au fost lângă mine în fiecare zi în care au văzut toate lacrimile mele și toate dramele. Au complotat cu părinții elevilor și au organizat un concert caritabil pentru mine. Cauza caritabilă a acestui concert constă în acoperirea datoriilor financiare pe care le-am acumulat în această perioadă de tratament. Dacă doriți să fiți alături de cei care mi-au fost alături și să veniti la acest concert caritabil vă invit la concertul care se va desfășura în 1 martie. Va fi cu muzică, încărcat cu bunătate, sprijin și solidaritate din partea celor apropiați mie”, este mesajul Iuliei pentru toți cei care doresc să o ajute.

Un oraș se mobilizează pentru Iulia Bostan – concert caritabil pentru viață| Foto: CPM „Ars Cantus” - Facebook

Cum o puteți ajuta pe Iulia

Asociația Centrul de Pregătire Muzicală „Ars Cantus” Cluj-Napoca organizează pe 1 martie 2026 concertul caritabil The Sound of Life — Împreună pentru Iulia, dedicat profesoarei de muzică Iulia Bostan.

Concertul va avea loc la un hotel situat pe strada Avram Iancu, începând cu ora 19. Pe scenă vor urca profesorii și cursanții Ars Cantus, într-un program care include lucrări de Kohler, Gliere, Rabaud, John Williams (tema din Schindler’s List), Piazzolla, Rameau, Bernstein (selecțiuni din West Side Story) și Hans Zimmer (suita Pirații din Caraibe). Ansamblul instrumental Ars Cantus va fi condus de directorul centrului, conf.univ.dr. Florin Țîrlea.

Concertul îmbină muzica clasică cu coloane sonore celebre, într-o seară dedicată solidarității și speranței. Iulia a trecut prin cel mai greu — acum este rândul comunității să-i ia această grijă de pe umeri.

Toate detaliile despre cum puteti dona le găsiți aici.

