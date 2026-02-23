Consiliul Județean Cluj, magnet pentru fonduri europene. A atras peste 170 mil. € în 2025. Alin Tișe: „Ne obligă să ținem ștacheta cât mai ridicată”.

Consiliul Județean (CJ) Cluj a atras, anul trecut, peste 171 de milioane de euro, bani din fonduri europene.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a realizat o analiză a performanței instituției pe anul 2025 în ceea ce privește activitatea de atragere de fonduri europene și de gestionare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă finalizate, depuse sau aflate în implementare.

Astfel, în cursul anului precedent, forul administrativ al județului Cluj a atras fonduri europene în valoare totală de 856.595.773 lei (171.319.154 euro), prin intermediul a nu mai puțin de 22 de proiecte aflate în implementare.

„Forul administrativ județean a performat din nou pe această componentă extrem de importantă a activității instituției. Zecile de proiecte, în valoare de sute de milioane de lei, reprezintă cartea noastră de vizită cu care ne mândrim și care aduce în mod direct progres și bunăstare pentru clujeni. De asemenea, ne bucurăm că și celelalte entități subordonate Consiliului Județean Cluj, ca Aeroportul sau Compania de Apă, reușesc să gestioneze, la cel mai înalt nivel, proiecte europene în valoare de sute de milioane de euro, cu impact direct asupra a sute de mii de oameni. În acest fel, ca urmare a muncii extraordinare, a implicării și efortului depus în atragerea de fonduri nerambursabile, calitatea vieții clujenilor a crescut considerabil în ultimii ani, lucru care ne onorează, dar ne și obligă să ținem ștacheta cât mai ridicată”, a transmis președintel CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

Din cele 22 de proiecte aflate în implementare, șase au fost demarate chiar în cursul anului 2025, cele mai importante vizează investițiile de redare a strălucirii complexului „Octavian Goga” din Ciucea, proiectul de revitalizare a Parcului Etnografic „Romulus Vuia” și transformarea acestuia într-un parc urban modern pentru clujeni, respectiv investițiile care vizează extinderea, modernizarea și dotarea a două dintre cele mai importante unități sanitare ale Clujului: Spitalul de Boli Infecțioase și Spitalul de Recuperare.

De asemenea, în cursul anului 2025 Consiliul Județean Cluj a reușit să finalizeze șapte proiecte de mare impact, dintre care cele mai importante au vizat: construirea noului Spital de Psihiatrie Pediatrică, achiziția a 59 de microbuze electrice pentru elevii clujeni, modernizarea drumului județean DJ 109A Chinteni – Vultureni – Recea Cristur – Dealul Jurcii pe o lungime de 38 km, etc.

Nu în ultimul rând, departamentul de resort al forului administrativ județean a depus pentru finanțare cinci noi proiecte, aflate în acest moment în diferite stadii și care vizează modernizarea infrastructurii educaționale și de sănătate.

