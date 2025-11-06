Profesorii clujeni, venituri de peste 19 milioane de lei din meditații, în 2024

Profesorii clujeni se regăsesc în topul veniturilor obținute din meditații. Anul trecut, mentoratul în educație a rotunjit veniturile cadrelor didactice din Cluj cu 19,6 milioane de lei.

Profesorii din Cluj au obținut venituri de peste 19 milioane de lei din meditații |Foto: Depositphotos.com

Veniturile profesorilor clujeni obținute din meditații au crescut substanțial.

Astfel, dacă în 2023, profesorii clujeni obțineau 14,5 milioane de lei din meditații, anul trecut veniturile acestora au ajuns la 19,6 milioane de lei, potrivit datelor ANAF consultate de Economica.net.

Potrivit sursei citate, la nivel național, aproape 13.000 de profesori au declarat la Fisc venituri din meditaţii în anul 2024, a căror valoare netă cumulată se apropie de 198 de milioane de lei.

Cele mai mari venituri obținute din meditaţii au fost declarate de profesorii din: *București – 51,6 milioane de lei în 2024

*judeţul Cluj – 19,6 milioane de lei

*judeţul Braşov – 9,7 milioane de lei

*județul Sibiu – 8,5 milioane de lei

Suma netă din meditaţii pe care profesorii au declarat la Fisc că au obţinut-o în anul 2024 e de cel puţin trei ori mai mare decât cea aferentă anului 2018, primul an pentru care contribuabilii au depus declaraţia unică, formularul prin care declară şi profesorii la Fisc aceste venituri, notează Economica.net

În județul Cluj, 1.282 de profesori au declarat venituri din meditații anul trecut.

Potrivit unui sondaj al organizației Salvați Copiii, realizat în primăvara acestui an, suma pe care părinții o plătesc pentru educația copiilor a crescut cu aproape 45% față de 2021 și s-a triplat față de cea din 2018, iar cei mai mulți bani se duc pe meditații, care au apărut inclusiv la ciclul primar. Astfel, părinții sunt nevoiți să plătească, în medie, aproape 10.000 de lei anual pentru meditații, after school și materiale didactice.

Foto: Depositphotos.com

