Premierul Bolojan, în vizită la UBB. Ministrul Daniel David nu l-a lăsat singur.

Premierul României, Ilie Bolojan, a fost vineri, 10 octombrie 2025, în vizită oficială la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

| Foto: UBB- Facebook

La întâlnire au participat rectorul UBB, prof. univ. dr. Adrian Petrușel, președintele Senatului, prof. univ. dr. Florin Streteanu, prorectorii prof. univ. dr. Dan Lazăr, prof. univ. dr. Markó Bálint și prof. univ. dr. Anca Andreica, precum și ministrul Educației, Daniel David.

Discuțiile au vizat proiectele de cercetare și dezvoltare ale UBB, dar și modurile prin care instituția ar putea colabora mai strâns cu autoritățile locale și Guvernul, în scopul sprijinirii educației si mediului academic.

| Foto: UBB- Facebook

Întâlnirea a avut loc pe fondul noilor măsuri fiscal-bugetare anunțate de Executiv, iar conducerea UBB a subliniat nevoia de investiții constante în cercetare și educație pentru menținerea performanței universităților românești la nivel internațional.

