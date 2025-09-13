Școala a început, dar fructele, laptele și cornul nu au ajuns în unitățile de învățământ din cauza birocrației

Elevii au început anul școlar fără a beneficia de fructe, lapte și corn, deși o bună parte din bani sunt asigurați de Uniunea Europeană.

Școala a început: fructele, laptele și cornul întârzie|Foto: pexels.com

Astfel, școala a debutat fără o masă sănătoasă, program național de promovare a unor obiceiuri alimentare sănătoase, în lipsa unor avize necesare și a procedurii birocratice specifice.

Programul național „Masă sănătoasă” constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

Peste 1.9 milioane de elevi de clase primare și gimnaziu dar și preșcolari nu primesc încă lapte, fructe și corn deși majoritatea banilor provin din fonduri europene, informează Edupedu.ro, care citează Știrile ProTV.

Școala a început, dar fructele, laptele și cornul întârzie în unitățile de învățământ

Deși proiectul de majorare cu 8% a alocării pentru programul de alimentație sănătoasă în școli a fost pus în dezbatere în luna iulie, hotărârea prin care se alocă sumele pentru acest an școlar încă nu a fost adoptată de Guvern, fiind necesare câteva avize ale unor ministere.

În unele județe trebuie organizate licitații, însă în multe există deja acorduri, astfel că furnizorii sunt pregătiți să livreze produsele.

La nivel național, circa 1,9 milioane de elevi așteaptă hotărârea de Guvern care aprobă cheltuielile cu aceste alimente.

Programul național desfășurat la nivel național se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice și constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată. Măsura vizează pe promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase printre copii și sprijină participarea elevilor la educație.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: