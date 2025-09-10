La Cluj-Napoca revolta continuă. Peste 2000 de profesori, elevi, studenți, așteptați în Piața Unirii

Protest masiv la Cluj-Napoca, joi, în Piața Unirii. Peste 2.000 de profesori, studenți, elevi, dar și părinți sunt așteptați să iasă în stradă.

Sute de profesori și studenți au protestat pe 4 septembrie în fața sediului Inspectoratului Școlar Județean Cluj față de măsurile de austeritate impuse de Guvern|Foto: monitorulcj.ro

Studenții anunță că rămân solidari cu profesorii și se alătură protestului de joi din Cluj-Napoca. Seria protestelor în Educația continuă joi în Piața Unirii, începând cu ora 13.

„Protestul se va desfășura doar în Piața Unirii, fără a pleca în mars. Sperăm ca numărul participanților să depășească 2.000, cu elevi, studenți, părinți, împreună”, a declarat pentru monitorulcj.ro. Lucia Cojocaru, președintele Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean.

Studenții, alături de profesori

„Profesorii, studenții și elevii rămân solidari în jurul unui obiectiv comun, readucerea educației în primele rânduri din lista de priorități ale decidenților, după ce aceștia au demonstrat o lipsă de interes față de sistemul educațional prin măsurile luate, privindu-l ca pe un consumator de resurse financiare, nu ca pe o investiție strategică într-un viitor mai bun. Continuăm revolta împotriva măsurilor de austeritate impuse în educație, uniți de același sentiment de nemulțumire și de dorința de a înlătura prevederile Legii nr. 141/2025 care influențează negativ calitatea educației și care limitează accesul beneficiarilor direcți la învățământ”, spun studenții.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) arată că pentru studenți, tăierea drepturilor a început încă de la 1 ianuarie 2025, când a intrat în vigoare „Ordonanța trenuleț”, a căror prevederi limitează aplicarea reducerii de 90% pentru transportul studenților, fiind accesibilă doar pe rutele cuprinse între domiciliu și centrul universitar la care studiază.

„Aceste tăieri ale drepturilor au continuat cu măsurile cuprinse în Legea nr. 141/2025, printre măsuri regăsindu-se și modificarea raportării valorii costului standard alocat universităților pentru fiecare student bugetat pentru constituirea fondului de burse și protecție socială de la salariul de bază minim brut la cel net, măsură care a determinat diminuarea fondului de burse cu peste aproximativ 40%. Totodată, legea prevede și limitarea perioadei de acordare a burselor, fiind posibilă acordarea acestora doar pe perioada activității didactice, măsura care a crescut procentul de diminuare a fondului de bursă până la aproximativ 52%”, mai spun studenții.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) mai susține că va fi alături de cadrele didactice și de elevi la revolta organizată în Cluj-Napoca și anunță continuarea manifestațiilor și organizarea de marșuri studențești și proteste odată cu începutul anului universitar, dacă măsurile nu vor fi retrase.

„Anul universitar nu va începe așa. Educația trebuie să fie considerată o investiție”, mai transmit studenții.

