Nouă posturi de director, DESFIINȚATE la școli și grădinițe din județul Cluj

12 unități școlare din județul Cluj vor fi comasate, iar 9 posturi de director vor fi desființate.

Mai multe unități de învățământ din județul Cluj vor fi comasate din toamnă și vor fi desființate 9 posturi de director | Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj a decis comasarea a 12 unități școlare din județ și reducerea cu 9 a numărului funcțiilor de director și director adjunct.



9 posturi de director, desființate la școli din Cluj

„Rețeaua școlară a județului Cluj, începând cu anul școlar 2025-2026 va avea mai puțin cu 12 unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică. Precizăm că aceste propuneri de reorganizare respectă cadrul legal în vigoare, sunt rezultatul consultărilor dintre Inspectoratul Școlar Județean Cluj și autoritățile publice locale, iar unitățile rezultate în urma fuziunilor vor fi în măsură să asigure continuitatea educației pentru toți elevii și preșcolarii. Aceștia nu vor fi afectați de acest proces administrativ și își vor continua parcursul educațional în aceleași spații destinate procesului de învățământ. (...) Precizăm faptul că numărul funcțiilor de conducere la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, cuprinse în rețeaua școlară a județului Cluj, în anul școlar 2025-2026, s-a redus cu 9 funcții (8 funcții de director și 1 funcție de director adjunct)”, se arată în informarea ISJ Cluj.

Potrivit unei informări a ISJ Cluj, majoritatea unităților de învățământ comasate sunt creșe și grădinițe, dar sunt incluse și câteva licee.

Unitățile de învățământ comasate în județul Cluj

În Cluj-Napoca sunt șase creșe și grădinițe comasate, iar Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca este preluat de Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”. De asemenea, Școala Profesională Răscruci devine structură la Școala Gimnazială Bonțida, iar Școala Gimnazială Luna de Sus devine structură la Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești.



În Turda, Școala Gimnazială „Horea Cloșca și Crișan” Turda devine structură la Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda, Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Turda și Școala Primară Waldorf Turda devin structuri la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Turda, iar Școala Profesională Poiana Turda devine structură la Colegiul Tehnic Turda.

În Gherla, Liceul Tehnologic Gherla devine structură la Liceul Toeretic „Ana Ipătescu”.

Potrivit sursei citate, informațiile referitoare la reducerea normelor didactice, la nivelul județului Cluj, vor fi comunicate ulterior încheierii tuturor etapelor de mobilitate, care sunt în desfășurare, în aceste zile.

