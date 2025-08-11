Peste 460 de candidați, prezenți în Cluj la Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Ce subiecte au primit la Limba și literatura română?

Proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamnă 2024, s-a încheiat, iar la Cluj, peste 460 de candidați au fost prezenți.

Peste 400 de elevi, prezenți la prima probă scrisă la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2025 |Foto: Depositphotos.com

Astăzi, luni, 11 august 2025, a avut loc prima probă scrisă din cadrul Examenului național de Bacalaureat– proba E.a), sesiunea august 2025, organizată în 4 centre de concurs la nivelul județului Cluj.

Peste 460 de candidați, prezenți la Cluj în prima zi a Bacalaureatului de „de toamnă”

„La această probă au fost prezenți 464 de candidați, 58 de candidați au fost absenți și nu s-au înregistrat situații de fraudă sau tentativă de fraudă”, a transmis Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Subiectele și baremele de corectare pentru proba scrisă la Limba și literatura română – proba E.a), au fost publicate de către Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, astăzi, 11 august 2025, la ora 15.00.

Subiectele la Limba și literatura română

Candidații au avut de răspuns unor cerințe pe marginea unui fragment din „Tatăl meu, Lucian Blaga”, de Dorli Blaga – la Subiectul I și să comenteze perspectiva narativă dintr-un pasaj din „Amândoi” de Liviu Rebreanu la subiectul II.

Cei de la profil de la uman și vocațional - pedagogic au avut să scrie un eseu de cel puțin 400 de cuvinte despre caracterizarea unui personaj dintr-un text dramatic la alegere, la subiectul III.

Cei de la profilurile real și tehnologic au avut să realizeze un eseu în care să comenteze particularitățile unui text dramatic studiat, la alegere.

Marți, 12 august 2025, va avea loc proba scrisă obligatorie a profilului – proba E.c), iar miercuri, 13 august 2025, se va desfășura proba scrisă la alegere a profilului și specializării, proba E.d).

Joi, 14 august 2025, se va desfășura proba scrisă la limba și literatura maternă, proba E.b), pentru elevii care au studiat în limba minorităților naționale.

Când se afișează rezultatea la Bacalaureatul „de toamnă” 2025

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august 2025 (până la ora 12.00), urmată de etapa de vizualizare a lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații, în perioada 19-20 august 2025, conform calendarului publicat de Ministerul Educației și Cercetării.

Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 26 august 2025.

Informații utilie cu privire la examenul național de Bacalaureat, sesiunea august 2025 sunt disponibile, accesând următorul link: https://www.isjcj.ro/examene-nationale/bacalaureat/

Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Cluj pun la dispoziția celor interesați liniile TELVERDE, pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Examenului Național de Bacalaureat 2025_Ministerul Educației și Cercetării – 0800 801 100, I.Ș.J. Cluj – 0800 816 264.

