S-a încheiat UNTOLD X și urmează o nouă eră la Cluj. Moment tradițional românesc și un „DA” spus pe main stage în ultima zi de festival.

Finalul a fost de poveste pentru ediția aniversară UNTOLD. Au fost 10 ani plini de amintiri, vibrații și trăici unice, iar poveste continuă. În 2026, festivalul va intra într-o nouă eră la Cluj.

UNTOLD X a ajuns la final. Urmează o nouă eră pentru festivalul de la Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

S-a încheiat UNTOLD X, ediția aniversară a festivaluli de la Cluj. Ultima zi a fost la fel de culminantă precum cele trei dedinainte.

Pe scena principală a festivalului am avut parte de momente inedite.

Moment tradițional românesc pe scena principală UNTOLD X

Seara a început cu un moment tradițional românesc pe main stage.

Ansamblul folcloric „Dor Transilvan” al Companiei de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca, a oferit, duminică, 10 august 2025, moment artistic primit cu aplauze de public. Dansurile populare au fost combinate cu muzica modernă electronică pentru a crea un show inedit.

Cerere în căsătorie la UNTOLD X

Show-ul a continuat cu o prestație de excepție a Irinei Rimes, iar mai apoi, nici Inna nu s-a lăsat mai prejos și a interpretat hiturile care au propulsat-o la nivel internațional.

În timpul concertului ei, o tânără a fost cerută în căsătorie și a spus „DA”, în fața a zeci de mii de oameni aflați pe Cluj Arena.

ANYMA a oferit la UNTOLD X o călătorie între lumi, unde techno-ul a întâlnit realitatea augmentată.

Nu a putut lispi nici Martin Garrix, DJ-ul numărul 1 al lumii, care a ținut ștacheta sus cu „Animals”, „Wizard”, „Lions in the wild” și „Scared to be lonely”, melodii care au creat o atmosferă demnă de o ediție aniversară.

UNTOLD X a celebrat o decadă de muzică și experiențe memorabile, și a marcat și începutul unei noi etape în povestea festivalului.

Ultima zi pe main stage-ul UNTOLD X s-a încheiat cu setul „Canceled Music” (Kris Fade & Dean Curtis), care au închis ediția aniversată a festivalului de la Cluj.

Finalul unei epoci, începutul unei noi ere pentru UNTOLD la Cluj

Festivalul rămâne la Cluj și în 2026 când începe o nouă eră. Anul viitor urmează UNTOLD ONE, ediția cea mai așteptată.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: