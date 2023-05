Contractul pentru școala din Borhanci a fost semnat! Trebuie să fie gata la final de 2024. Aproape 700 de copii vor beneficia

O nouă școală cu 27 săli de clasă pentru 675 de copii, sală de sport, laboratoare, sală de mese și spații tehnice va fi construită în Cluj-Napoca. Contractul pentru Școala Gimnazială din cartierul Borhanci a fost semnat.

Școală și sală de sport în Borhanci / Foto: Emil Boc

Primarul Emil Boc a am semnat vineri, 12 mai, contractul de proiectare și execuție pentru proiectul „Școala Gimnazială Borhanci” în valoare de 10.270.048,12 euro (50.323.235,80 lei).

Durata contractului este de 560 zile, din care 110 zile termen proiectare și 450 zile termen execuție lucrări. Câștigătorul contractului este Asocierea Axial Construct Invest - MRD Instal-Prodesign Engineering & Construction - DaroConstruct și subcontractanţi.

„Acum am semnat contractul de execuție pentru Școala Gimnazială din Borhanci și pentru sala de sport din Borhanci. E un contract care vizează realizarea unei școli cu 27 de săli de clasă a câte 25 de elevi fiecare, două laboratoare de știință, unul de informatică, repet, sală de sport cu vestiare aferente și toate celelalte. La sfârșitul anului 2024, dacă am calculat bine, până în decembrie, această școală ar trebui să fie finalizată. Fac precizarea că liceul este deja în fază de evaluare și urmează și acolo să avem câștigătorul până în 15 iunie, iar grădinița din Borhacni - va fi semnat contractul săptămâna viitoare probabil, dacă nu se mai depun contestații. În privința creșei, Ministerul Dezvoltării va scoate la licitație prin Compania Națională de Investiții la începutul lunii iunie proiectul. Bazinul de înot de ultimă generație are deja contractul semnat, se află în fază de proiectare. Și acela va fi finalizat până în 2024, inclusiv. Iată acest HUB educațional, sportiv și de recreere este plecat la drum pentru a dat Borhanciului ceea ce are nevoie. După realizarea centurii metropolitane va putea să aibă loc și extinderea lui administrativă și imobiliară, dar, așa cum am spus, prima dată facem infrastructură și după aceea mergem mai departe”, a spus Emil Boc într-o intervenție radio.

Școala și sală de sport în Borhanci

În cadrul proiectului se construiesc două imobile, unul destinat Școlii Gimnaziale format din 3 corpuri de clădire, care va avea acoperiș tip terasă circulabilă pe corpul A și necirculabilă pe corpurile B și C, și alăturat o sală de sport care va avea acoperiș tip terasă circulabilă. De asemenea, va fi amenajată curtea școlii și terenului aferent școlii.

Funcțiuni:

27 de săli de clasă a câte 25 de elevi fiecare clasă

3 laboratoare, din care: 2 laboratoare de științe, 1 laborator de informatică

sală de sport cu vestiare

sală de mese cu bucătărie și anexe

cancelarie, birouri

spații tehnice: grupuri sanitare

sisteme de instalații și branșamente la rețele de utilități

„Viitorul Clujului îl pregătim acum, prin investiții în educație. Hub-ul Educațional din Borhanci va include creșă, grădiniță, școală gimnazială, sală de sport, liceu, bazin de înot și pădure-parc - facilități care au rolul de a crește calitatea vieții cetățenilor”, a mai scris Emil Boc pe Facebook.

