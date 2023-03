Decanul FSPAC, premiat de Societatea Americană pentru Administrație Publică

Profesorul de Administrație Publică și decanul FSPAC din cadrul UBB, Călin Hințea, a primit Premiul Internațional de Administrație Publică pentru contribuții în domeniul administrației publice la nivel internațional.

Decanul FSPAC, premiat de Societatea Americană pentru Administrație Publică. FOTO: Călin Hințea/ Facebook

Călin Hințea, profesor de Administrație Publică și decan al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babeș-Bolyai, a fost laureat cu Premiul Internațional de Administrație Publică al Societății Americane pentru Administrație Publică (ASPA).

Premiul Internațional de Administrație Publică onorează indivizi și organizații care aduc contribuții în domeniul administrației publice la nivel internațional. Premiul este oferit cetățenilor din afara Statelor Unite, care lucrează și trăiește în afara SUA și care, prin munca sa, contribuie semnificativ la domeniul administrației publice, ca intelectual, ca practicant, sau din ambele poziții, contribuții demonstrate prin publicații, premii, onoruri sau mărturii ale colegilor persoanei nominalizate și beneficiarii cercetărilor sale.

„În procesul de selectare a profesorului Hințea pentru acest premiu, comitetul ASPA a fost impresionat de eforturile sale de a moderniza și de a eleva învățământul administrației publice în Europa de Est. Juriul a fost de asemenea impresionat de eforturile sale de a întreține conexiuni productive în regiune și la nivel global”, arată Depratamentul de Administrație și Management Public din cadrul FSPAC.

Călin Hințea este în prezent președintele NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe). Premiul a fost de asemenea acordat acestei structuri.

„Îl felicităm pe profesorul Hințea pentru acest premiu, dar și pentru contribuția sa durabilă în domeniul învățământului administrației publice în România, în Europa Centrală și de Est și la nivel global”, mai transmite Depratamentul de Administrație și Management Public.

