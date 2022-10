Vicepreședintele Comisiei Europene, Dubravka Šuica și comisarul european Mariya Gabriel, în vizită la UBB

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) i-a avut sâmbătă, 15 octombrie, ca oaspeți pe vicepreședintele Comisiei Europene și comisar european pentru democrație și demografie, Excelența Sa Dubravka Šuica, precum și pe Excelența Sa Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovație, știință, cultură, educație și tineri.

Rectorul UBB Daniel David și comisarul european Mariya Gabriel. Sursă foto Facebook Universitatea Babeş-Bolyai

Vizita a avut loc în contextul onorării istoriei, profilului multicultural și leadershipului academic al UBB.

Dacă în anul 2019 UBB a sărbătorit 100 de ani de universitate românească, în 2021 a sărbătorit 440 de ani de tradiție academică (incluzând tradiția germană), în octombrie 2022 sărbătorește 150 de ani de universitate maghiară, prin profilul multicultural cu trei limbi academice oficiale (română/maghiară/germană).

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, a prezentat istoria Universității, profilul multicultural și proiecte strategice deschise spre alianța europeană Eutopia din care UBB face parte: (1) InfoBioNano4Health (ca o nouă specializare inteligentă a orașului și a țării); (2) BrainQ (un nou Institut paneuropean în neuroștiințe); (3) ACTRIS (o nouă infrastructură clujeană din rețeaua paneuropeană ACTRIS dedicată studiului mediului); (4) UBB4Danube Initiative; (5) UBB 4Three Seas Initiative și (6) UBBInnoProducs (produse inovative ale UBB derivate din cercetări susținute european – ex. VR Mind; Robotherapy; iCUBE etc.).

Comisarii europeni prezenți la UBB au sintetizat, la rândul lor, principale direcții de acțiuni ale Comisie Europene și portofoliilor proprii, care au fost apoi discutate cu participanții la întâlnire.

„Mă bucură atenția arătată de Comisia Europeană pentru istoria, profilul multicultural și lidershipul academic al UBB. Acest lucru oarecum vine în mod natural, ținând cont de profilul academic al UBB și ea faptul că Universitatea noastră este unul dintre actorii sociali dedicați României europene și Uniunii Europene! În esență, mesajul cheie al vicepreședintelui Comisiei Europene pe partea de democrație a fost că universitățile trebuie să pregătească buni specialiști și buni cetățeni europeni, lucru pe care UBB îl are în misiunea sa și îl face bine, iar pe partea de demografie că trebuie să avem grijă la circulația talentelor, UBB prin structura multicampus (extensii) înscriindu-se clar în această tendință prin care evităm concentrări în unele zone, în dauna altora. Mesajul esențial al comisarului Mariya Gabriel - transmis prin tema «Bringing education and innovation together to make Europe stronger in the knowledge society» a fost că prin diversele inițiative și strategii, extrem de complexe și dinamice, Comisia Europeană dorește să întărească cercetarea științifică pentru a deveni un motor al educației active și inovării, într-un context academic în care se nasc treptat instituții europene noi (ex. alianțele europene) și ecosisteme inovative organizate în rețele la niveluri diferite (local/regional/european). UBB este una dintre instituțiile europene care face deja parte din acest demers, exprimându-și tradiția și excelența în cultură-știință-inovație”, declară rectorul UBB, Daniel David.

