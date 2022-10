Rectorul UMF Cluj, la început de an universitar: „Avem peste 3 mii de studenți străini. Ați venit la cea mai bună universitate de medicină!”

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Cluj-Napoca și-a deschis azi porțile pentru studenți, în noul an universitar 2022-2023. Universitatea clujeană are cel mai mare număr de studenți străini din România.

Rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, la ceremonia de deschidere a anului universitar 2022-2023 / Foto: Facebook - captură ecran UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Rectorul UMF Cluj-Napoca, Anca Dana Buzoianu, a transmis un mesaj colegilor profesori și studenților mediciniști în cadrul ceremoniei de deschidere a anului universitar 2022-2023.

Buzoianu a vorbit despre cum profesorii universității au format zeci de generații de studenți, de mai bine de 100 ani, și i-a felicitat pentru performanțe:

„Dragi colegi, stimați invitați, dragi studenți și dragi părinți care ne urmăriți online, vă urez bun venit la ceremonia de deschidere a noului an universitar 2022-2023 și vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența la invitația noastră. De mai bine de 100 de ani, Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca își îndeplinește datoria formând zeci de generații de medici, farmaciști, dăruiți profesiunii alese. Suntem astăzi, aici, în fața unui nou început.

O nouă generație de tineri se pregătește să înceapă lungul drum și drumul greu, dar atât de frumos, al profesiunilor dedicate sănătății. Dragi tineri colegi, în primul rând vă felicit din toată inima pentru alegerea făcută, pentru munca deosebită pe care ați depus-o ca să ajungeți astăzi aici și, mai ales, vă felicit pentru că faceți parte din elită. Sunteți studenții celei mai bune universități de medicină și farmacie din țara noastră. Numele nostru este un brand al orașului, al Clujului, iar modul în care acest nume este perceput de comunitatea noastră este rezultatul anilor de eforturi și dăruire ale profesorilor și, totodată, ale absolvenților noștri și studenților școlii de medicină clujene”, a spus Buzoianu.

UMF Cluj, recunoscută internațional

Rectorul a evidențiat și că noul an universitar aduce noi oportunități și investiții în dezvoltarea infrastructurii universității.

Totodată, Buzoianu a precizat că UMF Cluj-Napoca începe anul universitar cu recunoașteri internaționale și îi încurajează pe studenți să se implice în cercetări științifice:

„De asemenea, intrăm în noul an universitar cu o recunoaștere internațională deosebită, oferită de cele mai prestigioase clasamente la nivel mondial, care atestă calitatea serviciilor noastre educaționale precum și calitatea activității de cercetare din cadrul universității. Cercetarea științifică este considerată motorul universității, un producător esențial de excelență și, totodată, un factor foarte important de vizibilitate internațională a școlii noastre. Vă încurajăm să vă implicați, cei care doriți, aveți abilități de cercetători și chemare către acest domeniu, și să participați activ în colectivele noastre de cercetare.

Pe lângă aceste aspecte, pe lângă oferta educațională și activitatea de cercetare, universitatea noastră este o componentă importantă a comunității clujene, aflată în permanență în serviciul comunității și la fel de importantă și pentru România. În fiecare an, de pe băncile universității noastre pornesc spre toată țara, dar și în toate colțurile lumii, sute de profesioniști în domeniul sănătății, foarte bine pregătiți, entuziaști și motivați, dornici de afirmare și perfecționare, care duc mai departe prestigiul școlii medicale clujene, iar aceasta este cea mai mare răsplată pentru activitatea noastră.”

Cel mai mare număr de studenți străini

Anca Dana Buzoianu îi felicită pe boboci pentru că au trecut cu bine „cel mai dificil examen de admitere” din țară:

„Dragi boboci, vă urez bun venit în comunitatea noastră, locul care va deveni pentru voi în următorii ani a doua voastră casă. Ați trecut cu brio un examen nu dificil, cel mai dificil examen de admitere din țara noastră, iar pentru asta vă felicit din inimă în numele întregii comunități. Cluj-Napoca este cel mai mare oraș din Transilvania și al doilea oraș ca mărime din România din punct de vedere al populației, al importanței și dezvoltării economice. Este unul dintre cele mai mari centre universitare din România, cu o viață socială, culturală intensă, având peste 450.000 de locuitori și aproape 100.000 de studenți. Are șase universități și este un oraș sigur, cald și prietenos în care sperăm că vă veți simți foarte bine”, a spus Buzoianu.

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca are cel mai mare număr de studenți străini din România, peste 3.000. În acest an, la admitere concurența a fost mai pe specializările la limba franceză, unde 11 candidați s-au „bătut” pe un loc.

„Cele trei facultăți ale noastre oferă 8 specializări medicale și farmaceutice. Toate diplomele pe care le emite universitatea noastră sunt recunoscute automat în întreaga Uniune Europeană, în Confederația Elvețiană și de către statul israelian.

Astăzi, universitatea noastră are cu voi aproape 9.000 de studenți, dintre care peste 3.000 sunt studenți internaționali din peste 60 de țări, de pe 6 continente. Ne mândrim, și când vă spun că ați venit la cea mai bună universitate de medicină nu o spun pentru că îmi iubesc foarte mult școala, unde am terminat de altfel acum foarte mulți ani, ci pentru că am dovezi în acest sens. De peste 10 ani, absolvenții noștri ocupă primul loc la examenul național de Rezidențiat care este de fapt măsura în care cei pe care îi pregătim noi se pot integra pe piața muncii. Sperăm că și voi, peste 5-6 ani, să obțineți aceleași rezultate extraordinare”, a mai spus Buzoianu.

CITEȘTE ȘI: