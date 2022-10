Începe noul an universitar în Cluj-Napoca! Festivitățile facultăților au loc luni

Studenții din Cluj-Napoca se reîntorc fizic la facultăți. Ceremoniile de deschidere a noului an universitar au loc luni.

Deschiderea noului an universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca / Foto: UBB YouTube - captură ecran

Luni, 3 octombrie, începe noul an universitar pentru studenții din Cluj-Napoca.

La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) anul universitar 2022-2023 se deschide la ora 10:00, printr-o ceremonie solemnă organizată în Aula Magna a UBB. Alte evenimente continuă pe tot parcursul lunii octombrie, ca urmare a faptului că în acest an UBB sărbătorește 150 de ani de la începutul învățământului superior în limba maghiară în Cluj.

Rectorul UMF „Iuliu Hațeganu” Cluj-Napoca, Anca Dana Buzoianu, a urat bun venit bobocilor, invitându-i la Ceremonia de deschidere a anului universitar 2022-2023.

„Avem plăcerea să-i invităm pe studenții anului I și pe toți membrii comunității academice care doresc să le fie alături, la ceremonia de deschidere a anului universitar 2022-2023. Evenimentul va avea loc luni, 3 octombrie 2022, la ora 12:00, în Aula «Iuliu Hațieganu», str. Gh. Marinescu nr. 23 și va putea fi urmărit și în transmisie live, pe pagina de Facebook a universității”, a transmis rectorul UMF Anca Dana Buzoianu. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” este cea mai veche instituţie de învăţământ medical din Transilvania.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca va organiza separat festivitatea de deschidere pentru noul an universitar. Fiecare departament este programat de la o oră diferită. Vezi AICI programul. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are douăsprezece facultăți care funcționează in cele două centre universitare, Cluj-Napoca și Baia Mare, la care se adaugă extensiile universitare din Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare și Zalău.

