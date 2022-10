Peste 50.000 de studenţi de la UBB au început cursurile. Rector: „Avem un profil aparte care ne diferențiază de toate universitățile din România”

Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, care este cea mai mare comunitate academică din România, cu peste 50.000 de studenţi, şi-a deschis, luni, cursurile noului an universitar, într-un cadru festiv.

„Pentru toată comunitatea academică şi pentru noii studenţi, iată câteva idei care cred că ne definesc şi definesc ceea ce înseamnă UBB astăzi. În acest moment, UBB este cea mai mare comunitate academică a ţării. În urma admiterii pe care am avut-o în acest an, vom începe cu aproximativ 50.000 de studenţi. 50.000 de studenți la nivel de licență, la nivel de masterat, la nivel de doctorat și în programe post universitare (...) S-ar putea să fim peste 50.000 de studenţi, dacă vizele studenţilor internaţionali vor fi aprobate în totalitate. Noi ne aşteptăm la minimum 1.200 de studenţi internaţionali, maximum 2.000, în funcţie de cum vor fi aprobate aceste vize”, a declarat rectorul UBB, prof dr Daniel David, în cadrul discursului de la festivitatea de deschidere.

El a arătat că aproape jumătate dintre studenţii UBB sunt cu taxă, ceea ce este, în opinia sa, un lucru bun.

„Dintre studenţii pe care îi avem, 46-47% sunt studenţi cu taxă. Pentru mine, acesta este un lucru bun, fiindcă asta mie îmi arată că studenţii sunt interesaţi şi apreciază programele acestei universităţi, fiind dispuşi să investească timp şi bani în pregătirea lor. De aceea, şi noi, ca instituţie publică, suntem atenţi ca taxele să le ţinem la un nivel rezonabil, între constrângerile pe care ni le impun reglementările naţionale şi ideea de a fi o universitate incluzivă. Sufăr când aud că sunt studenți buni care ar fi putut intra la UBB, ar fi putut studia aici, dar au renunțat din cauza faptului că nu au avut bani, nu au avut resurse. Merem vom menține acest echilibru între incluziune și excelență. Studenții de anul I ar trebui să știe că o particularitate extraordinară a acestei universități este că are cea mai diversă și diversificată ofertă de studii teologice de pe continent, 4 facultăți de teologie” a mai menţionat rectorul Daniel David.

Daniel David a subliniat că Universitatea „Babeş-Bolyai” are un „profil aparte” și că este cea mai bună din Europa de Sud-Est.

„Avem un profil aparte care ne diferențiază de toate universitățile din România și de aia suntem mai greu de înțeleși de colegii noștri: în centrul actului academic noi punem acent pe generarea de cunoaștere. Noi suntem doar o universitate care doar predă cunoașterea descoperită de alții, noi suntem o universitate care generăm cunoaștere și în acest proces formăm studenții și generăm transferuri inovative către societate (…) Studenții sunt co-creatori ai actului educational. Învățământul la noi nu e centrat pe profesori. Îndrăznesc să spun că este centrat pe student, dar nu în logica tradițională ci prin faptul că studenții sunt partenerii noștri în a genera cunoaștere. În acest proces, ei sunt co-creatorii propriei educații. Universitatea noastră este una dintre cele mai bune universități din România, aș spune și din zona Europei de Sud-Est. Practic, în ultimii 7 ani dacă ne raportăm la ranking-urile internaționale, prin meta ranking, chiar suntem pe prima poziție din țară și pe multe poziții 1,2 sau 3 pe domenii specifice (…) Punem pentru societate absolvenți care să fie buni specialiști și buni cetățeni. Ce ne așteaptă în acest an? În zona educațională începem cu o structură complex, 22 de facultăți, 50.000 de studenți, actul educațional e prima misiune pentru noi, în acest an am început câteva proiecte și programe noi care au fost de succes. Dacă ai format absolvenții ca buni specialiști și buni cetățeni, acesta e transferul principal al unei universități. Formarea studenților e un lucru fundamental. Universitatea a crescut ca număr de studenți. Standardele educației sunt altele decât cele când eram eu student, când era interesant să stai pe jos, să nu ai loc în amfiteatru, să stai la intrare, tânăra generație are alte așteptări și pentru sălile de curs și pentru laboratoare. Avem o nouă clădire pentru facultatea de drept, facultatea de psihologie se va muta în zona facultății de drept, avem o nouă clădire pentru FSPAC. Infrastructura se dezvoltă, toate facultățile vor beneficia de această dezvoltare”, a încheiat David.

