Clopoţel cu reguli noi. Școala post pandemie. Azi începe primul an şcolar „modular” din istoria învățământului românesc!

Școala începe astăzi pentru 3.014.000 de elevi. Numărul acestora este cel mai mare din ultimii 6 ani, potrivit datelor Ministerului Educației!

Elevi mergând la scoala cu autobuzele scolare. Sursă foto Facebook Emil Boc

Este primul an școlar organizat pe module, din istoria școlii de la noi, asta în timp ce pentru anul universitar nu se schimbă nimic în structură, rămân în vigoare semestrele, așa cum a fost dintotdeauna.

Părinții pot intra în școli și grădinițe luni, la festivitățile din prima zi de școală, după doi ani de restricții.

Anul școlar 2022-2023 are o durată de 36 de săptămâni, dar este cu doar câteva zile de cursuri mai lung decât cel care a trecut. „Școala altfel” și noua „Săptămână verde” au loc în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare.

Cum se explică numărul mare de elevi

”De luni, deschidem porțile școlilor, grădinițelor, ale creșelor mai nou, pentru că și acestea au fost preluate în sistemul educațional din acest an școlar. Așteptăm, de luni, 3.014.000 de antepreșcolari, preșcolari și elevi să pășească pragul școlilor, școlile care sunt în proporție covârșitoare pregătite să primească elevii în condiții bune și foarte bune. Toți factorii implicați în acest proces, mă refer la de aici la autoritățile publice locale, conducerea unităților de învățământ, prefecturile și inspectoratele școlare au depus eforturi astfel încât de luni școlile să fie deschise în cele mai bune condiții pentru elevi. Debutează un nou an școlar, un nou an școlar care aduce o serie întreagă de schimbări”, a declarat Florin Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației.

Practic, din anul școlar 2016-2017 nu au mai fost atât de mulți elevi și copii în școlile, creșele și grădinițele din România.

Creșterea cu peste 72 de mii de elevi față de anul școlar trecut este una remarcabilă, mai ales în condițiile în care România, și implicit populația școlară a acesteia, se afla într-un declin demografic constant din 1995 încoace. Punctul de minimum a fost atins în 2020, când doar puțin peste 2,9 milioane de elevi au mai trecut pragul școlilor. Anul trecut și anul care începe acum cifrele sunt în creștere.

Între 170.000 și 175.000 de copii încep anul acesta clasa pregătitoare, conform declarației secretarului de stat Sorin Ion, din Ministerul Educației.

Cu gândul la următoarea vacanță!

Este pentru prima dată când anul școlar este organizat pe module, până acum fiind organizat pe trimestre, până în 1998, și pe semestre din 1999 până în iunie 2022. Anul școlar „modular” 2022-2023 are o durată de 36 de săptămâni, dar este cu doar câteva zile de cursuri mai lung decât cel anterior.

Spre deosebire de anii trecuți, elevii din toate clasele și copiii de grădiniță vor avea vacanță în perioada 22-30 octombrie 2022. Înainte, intrau într-o vacanță de o săptămână, în toamnă, doar copiii de grădiniță și elevii de clasele primare. O altă vacanță „nouă” este cea din luna februarie, modulară, care gravitează în a doua, a treia sau a patra săptămână din a doua lună a anului, în funcție de decizia inspectoratului școlar.

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri.

Prin excepție de la prevederile menționate mai sus, „la clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică”.

Învățământul primar: clasa pregătitoare și clasele I, a II-a, a III-a și a IV-a

Elevii claselor primare vor învăța, de regulă, dimineața, potrivit noului ROFUIP 2022: „Învățământul primar funcționează, de regulă, în programul de dimineață. Pentru unitățile de învățământ care funcționează în cel puțin două schimburi, programul este stabilit de consiliul de administrație al unității de învățământ”.

„Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I și a II-a nu vor începe înainte de ora 8.00 și nu se vor termina mai târziu de ora 14.00”, conform sursei citate.

Învățământul gimnazial (clasele V-VIII) și liceal (clasele IX-XII/XIII)

Începând cu anul școlar 2022-2023, tezele nu mai sunt obligatorii, dar pot fi susținute de profesorii care decid asta. Acestea erau evaluări scrise semestriale, iar notele erau folosite pentru încheierea mediei pe fiecare semestru. Însă, cu noile modificări aduse structurii anului școlar (5 module de învățare în loc de 2 semestre), notele vor fi puse de profesor în funcție de numărul de ore alocat săptămânal disciplinei.

Profesorii vor decide câte note acordă elevului pe an, în funcție de numărul de ore prevăzut în planul cadru, pe regula minimum N+3 note, unde N este numărul de ore alocat pe săptămâna disciplinei în planul-cadru. Astfel, va fi încheiată o singură medie anuală.

Noutățile pentru elevi și părinți

De la 1 septembrie sunt cel puțin 10 modificări în noul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP): elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, profesorii vor încheia câte o singură medie pe an la fiecare disciplină, iar părinții nu pot strânge bani pentru atenții destinate profesorilor.

Potrivit ROFUIP 2022, „elevii vor beneficia pe parcursul unui an școlar de cel puțin un plan individualizat de învățare, elaborat în urma evaluărilor susținute și după interpretarea rezultatelor de către cadrul didactic”.

De precizat, în cazul elevilor de clasa pregătitoare și I, care nu pot fi lăsaţi repetenţi, dar „au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare”, aceștia rămân în colectivele în care au învăţat şi intră, pe parcursul anului şcolar următor, într-un program de remediere/recuperare şcolară.

Părinții nu vor mai putea colecta bani pentru cadourile profesorilor, deoarece a fost eliminată această posibilitatea din noul regulament. Este vorba despre „eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor”.

De asemenea, părintele trebuie să ia legătura cu educatoarea/ învăţătorul/ profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia copilului/ elevului.

Anul școlar 2022 – 2023 este structurat astfel:

Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;

vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;

vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz;

vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6 – 26 februarie 2023;

Modulul 4 – cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;

vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;

vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

Excepții pentru anumite clase:

pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023;

pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9 iunie 2023;

FĂRĂ AUTORIZAȚIE

151 de școli din Cluj nu îndeplinesc condiţiile de securitate la incendiu şi nu au primit autorizație din partea ISU.

