Creștere ușoară a inflației în UE: România are cea mai ridicată rată a inflației și un avans al prețurilor de 9,7%

Inflația crește ușor în Uniunea Europeană și ajunge la 3,3%, în mai. În același timp, România raportează o rată a inflației de 9,7%, cu cele mai mari scumpiri din UE.

Creștere ușoară a inflației în UE: România are cea mai ridicată rată a inflației și un avans al prețurilor de 9,7%|Foto: magnific.com

Rata anuală a inflației în România a fost de aproape trei ori mai mare decât media UE, potrivit datelor publicate miercuri de oficiul european de statistică Eurostat.

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3,3% în mai, de la un nivel de 3,2% în aprilie.

România este țara cu cea mai ridicată inflație: avansul anual al prețurilor este de 9,7%.

Creștere ușoară a inflației în UE: România are cea mai ridicată rată a scumpirilor din blocul comunitar

Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost:

*Suedia -1,1%,

*Danemarca – 1,8%

*Cehia - 1,8%.

România, cea mai ridicată inflație din UE: avansul anual al prețurilor a ajuns la 9,7%|Sursa: Eurostat

La polul opus, țările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflației au fost:

*România - 9,7%,

*Bulgaria - 6,3%

*Lituania - 5,1%.

Comparativ cu situația din aprilie 2026, rata anuală a inflației a scăzut în 11 state membre UE și a crescut în 16 țări membre, inclusiv în România - de la 9,5% până la 9,7%, potrivit Eurostat.

Inflația în zona euro crește la 3,2%

De asemenea, rata anuală a inflației în zona euro a crescut până la 3,2% în mai, de la un nivel de 3% în aprilie. Este cea mai ridicată rată anuală a inflației începând din septembrie 2023. Este pentru a treia lună consecutiv în care creșterea prețurilor în zona euro depășește ținta pe termen mediu a BCE de 2%. Această creștere accelerată a prețurilor, în linie cu previziunile analiștilor, este o consecință a războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat o explozie a prețurilor la petrol și gaze în Europa, în ultimele trei luni.

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro în mai a venit din partea:

*sectorului serviciilor - 1,61%,

*prețuri la energie - 0,98%

*prețurile la alimente, alcool și țigări - 0,36%.

INS: Inflația ajunge la 10,9%

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS) arată că rata anuală a inflației a crescut la 10,9% în luna mai, de la 10,71% în luna aprilie.

Astfel, serviciile s-au scumpit cu 13,53%, mărfurile nealimentare cu 12,54%, iar mărfurile alimentare cu 6,78%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

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