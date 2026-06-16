Incertitudinea economică, atacurile cibernetice și dezinformarea, principalele riscuri pentru companii

76% dintre companii văd incertitudinea economică ca pe un risc critic pentru mediul de afaceri. Instabilitatea geopolitică, atacurile cibernetice și dezinformarea reprezintă de asemenea riscuri în creștere.

Incertitudinea economică, atacurile cibernetice și dezinformarea principalele riscuri pentru companii|Foto: pexels.com

Incertitudinea economică, instabilitatea geopolitică, atacurile cibernetice și dezinformarea sunt riscurile cu cea mai rapidă creștere în importanță pentru companiile europene, în ultimele 12 luni, arată concluziile unui sondaj de specialitate, citat de Agerpres.ro

Conform cercetării, peste trei sferturi dintre respondenți (76%) consideră incertitudinea economică un risc tot mai critic pentru mediul de afaceri.

Incertitudinea economică, atacurile cibernetice și dezinformarea, principalele riscuri pentru companii

Totodată, în ierarhia preocupărilor urmează instabilitatea geopolitică, menționată de 59% dintre experți, atacurile cibernetice - cu 47% din total, respectiv fenomenele de dezinformare, semnalate de 41% dintre respondenți.

Companiile, slab pregătite pentru situații de criză

În același timp, aproximativ 40% dintre companiile consiliate de experții Crisis Communications Network Europe (CCNE) sunt slab pregătite pentru situații de criză, în timp ce un sfert au o pregătire doar moderată și numai 10% sunt considerate foarte bine pregătite.

De asemenea, jumătate dintre experții consultați estimează că organizațiile nu au făcut îmbunătățiri semnificative în ultimul an pentru a-și consolida capacitatea de reacție în fața riscurilor.

Presiunea economică, factor major de risc

„Presiunea economică nu mai este doar un element de context, ci devine un factor direct de criză pentru companii. Restructurările, reducerea investițiilor, ajustarea prețurilor, întârzierile în proiecte sau reorganizarea activității pot produce efecte în lanț, cu impact asupra angajaților, furnizorilor, partenerilor și comunităților locale.

În acest nou context, organizațiile au nevoie de scenarii de criză care să ia în calcul mai multe riscuri simultane, nu doar incidente punctuale”, notează realizatorii sondajului.

Potrivit sursei citate, instrumentele de pregătire sunt folosite inegal de mediul de business. Astfel, deși trainingurile de criză, analizele de scenarii și planurile standard sunt relativ răspândite, soluțiile practice care testează capacitatea reală de reacție rămân insuficient utilizate.

O altă concluzie relevantă evidențiază faptul că autoritățile, angajații, comunitățile locale, mass-media, acționarii, furnizorii și partenerii pot influența decisiv modul în care o companie traversează un moment critic.

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